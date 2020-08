Aprobada extradición de supuesto negociador de Maduro a EE.UU.

(Bloomberg) -- La extradición de Alex Saab, un empresario colombiano vinculado al venezolano Nicolás Maduro, a Estados Unidos ha sido aprobada por un tribunal de Cabo Verde, dijo su abogado, Baltazar Garzón, en un comunicado.

La decisión de extraditar a Saab fue aprobada por las autoridades de Cabo Verde el 31 de julio, pero se anunció el lunes, según un comunicado de sus abogados, quienes describieron el fallo como “perturbador”, “arbitrario e ilegal”. Sus abogados dijeron que apelarán dentro de los próximos 10 días.

Saab, detenido desde principios de junio, fue acusado por un tribunal federal de Estados Unidos en Florida por cargos de lavado de dinero relacionados con sobornos presuntamente pagados a funcionarios venezolanos en relación con un proyecto de vivienda de bajos ingresos.

Su papel como financista clave para Maduro lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de la región. Fue la mente maestra tras las relaciones de Venezuela con Turquía e Irán, en un sistema de intercambio de de oro por alimentos destinado a ocultar el flujo de dinero y bienes. En mayo, Saab era sospechoso de organizar un intercambio con Irán como parte de un plan de asistencia más amplio que ha traído petróleo, trabajadores y suministros a cambio de unas 9 toneladas de oro, por un valor de US$500 millones.

Su detención podría ayudar a arrojar luz sobre el financiamiento ilegal del régimen y los métodos utilizados para eludir las sanciones de Estados Unidos, mientras el país se hunde en la recesión y la pobreza. Las autoridades estadounidenses dicen que un programa de alimentos dirigido por compañías fantasma vinculadas a Saab canalizó US$350 millones a cuentas en el extranjero con contratos con sobreprecio.

“Alex Saab se asoció con aliados de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron de manera cruel para explotar a la población hambrienta de Venezuela”, dijo el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, en un comunicado el 25 de julio.

Saab, quien también posee la nacionalidad venezolana, ha estado luchando contra su detención y su extradición de Cabo Verde. El Gobierno de Maduro ha defendido el papel de Saab y rechazó su detención como arbitraria e ilegal. Fue arrestado el 12 de junio después de hacer una parada en la isla mientras viajaba en una misión humanitaria, según el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

“Soy un libro abierto, y tengo mis cuentas claras y mi conciencia tranquila”, dijo Saab en una entrevista de 2017 al periódico El Tiempo, donde dijo que no estaba involucrado en contratos corruptos con Venezuela. A mediados de julio, el gobierno de Colombia confiscó siete propiedades vinculadas a Saab en Colombia, incluida una mansión valorada en más de US$7,6 millones.

Nota Original:Extradition of Maduro’s Alleged Dealmaker to U.S. Is Approved

©2020 Bloomberg L.P.