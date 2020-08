AMP5.- Líbano.- Ascienden a 73 los muertos y a más de 3.000 los heridos por las explosiones en el puerto de Beirut

El primer ministro decreta el miércoles como jornada de luto nacional en homenaje a las víctimas



El Alto Consejo para la Defensa declara el estado de desastre en la capital de Líbano



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El balance de víctimas a causa de las dos potentes explosiones que han sacudido este martes que han sacudido la zona del puerto de la capital de Líbano, Beirut, ha ascendido a 73 muertos y más de 3.000 heridos, según ha confirmado el Gobierno.



El ministro de Sanidad, Hamad Hasán, ha confirmado el balance, poco después de afirmar que las explosiones habían dejado "un muy alto número" de víctimas, sin que el Gobierno se haya pronunciado por ahora sobre las causas de las deflagraciones.



El director de la Cruz Roja Libanesa, Georges Ketana, ha cifrado en 3.000 el número de heridos y ha señalado que están siendo trasladados a distintos hospitales de la ciudad, según ha informado el diario libanés 'An Nahar'.



Asimismo, el organismo ha publicado una alerta para pedir donaciones urgentes de sangre. "Hay una necesidad urgente de todos los tipos de sangre", ha señalado en su cuenta oficial en la red social Twitter.



Por su parte, el primer ministro libanés, Hasán Diab, ha decretado el miércoles como jornada de luto nacional en homenaje a las víctimas de las explosiones y ha pedido ayuda internacional ante lo que ha descrito como "una catástrofe".



Diab ha resaltado además que los responsables de lo sucedido "pagarán el precio", sin dar detallas sobre las posibles causas de las explosiones. "Es una promesa a los mártires y a los heridos", ha señalado, tal y como ha recogido la agencia libanesa de noticias, NNA.



Sin embargo, en una reunión posterior del Alto Consejo para la Defensa ha tildado de "inaceptable" que 2.750 toneladas de nitrato de amonio estuvieran almacenadas "desde hace seis años" en un almacén en el puerto, lo que supuestamente habría causado la explosión en la zona, si bien aún no hay una confirmación oficial.



Fuentes citadas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, han señalado que el incidente habría tenido lugar en un silo del puerto que acoge una fábrica de fuegos artificiales, mientras que el director de Seguridad Nacional, Abbas Ibrahim, ha dicho que no se pueden aclarar las causas del suceso hasta que no concluyan las investigaciones.



Ibrahim ha resaltado además que en la zona se encuentran explosivos incautados en el puerto de Beirut desde hace años, sin pronunciarse directamente sobre si han estado detrás de la potente deflagración en la zona.



ESTADO DE DESASTRE



El Alto Consejo para la Defensa ha celebrado una reunión de emergencia para abordar la situación en la que ha decidido declarar el estado de desastre en la ciudad y recomendar al Gobierno la declaratoria del estado de emergencia, tal y como ha recogido el diario libanés 'The Daily Star'.



Tras la reunión, el presidente, Michel Aoun, ha pedido que se declare el estado de emergencia durante dos semanas y ha anunciado tres días de luto nacional y la liberación de fondos para hacer frente a la situación, incluida la entrega de dinero a los hospitales y el pago de compensaciones.



Asimismo, ha resaltado que un comité investigador deberá entregar las conclusiones en torno a las causas del desastre en un periodo de cinco días y ha anunciado la creación de una célula de crisis para abordar las repercusiones de lo sucedido, según ha confirmado la Presidencia a través de una serie de mensajes en Twitter.



Aoun ha ordenado además al Ministerio de Sanidad que garantice apoyo a las familias de las víctimas de la explosión, que ha causado daños materiales en el Palacio de Baabda, que acoge la sede de la Presidencia.



Los vídeos que circulan en redes sociales muestran una explosión y una gran columna de humo en la zona, previa a una segunda deflagración de mayor potencia que ha causado enormes daños materiales en los alrededores, llegando a escucharse en Tiro y Sidón.



EEUU, IRÁN Y FRANCIA OFRECEN SU AYUDA



El Departamento de Estado estadounidense ha resaltado que está "siguiendo de cerca" las informaciones y "trabajando de cerca con las autoridades locales para determinar si hay ciudadanos estadounidenses afectados".



"Extendemos nuestras profundas condolencias a todos los afectados y estamos dispuestos a entregar toda la ayuda posible", ha dicho un portavoz del Departamento, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.



"No tenemos información sobre la causa de la explosión y las preguntas deben ser realizadas al Gobierno de Líbano para obtener más información", ha agregado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha subrayado que la Presidencia estadounidense "está supervisando la situación".



Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha resaltado que "como siempre, Irán está totalmente preparado para entregar ayuda de cualquier forma necesaria".



"Nuestros pensamientos y rezos están con el gran y resiliente pueblo de Líbano", ha manifestado a través de un mensaje en su cuenta en Twitter. "Permanece fuerte, Líbano", ha añadido, junto a un corazón negro y una bandera del país.



A los mensajes de condolencias se ha sumado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha trasladado a la población libanesa "su solidaridad fraternal". "Francia está al lado de Líbano. Siempre. La ayuda y medios franceses están en camino a la zona", ha recalcado.



El viceportavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Farhan Haq, trasladado igualmente las condolencias de la organización a la población libanesa. "Espero que la población de Líbano esté bien. Hay signos muy preocupantes de explosiones", ha dicho, antes de resaltar que la ONU "no tiene información sobre lo que ha pasado".



ISRAEL NIEGA CUALQUIER RESPONSABILIDAD



Por su parte, fuentes oficiales israelíes han negado cualquier vínculo del país con lo sucedido, que ha tenido lugar en medio del incremento de las tensiones entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá.



Así, los ministros de Defensa y Exteriores de Israel, Benjamin Gantz y Gabriel Ashkenazi, respectivamente, han recurrido a mediadores internacionales para ofrecer ayuda humanitaria y médica a Líbano, según el diario israelí 'Haaretz'.



En este sentido, fuentes de Hezbolá citadas por la cadena de televisión libanesa han descartado que el incidente tenga relación con un ataque por parte del Ejército de Israel.



La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha indicado en un comunicado que "la eorme explosión" ha causado daños a uno de sus barcos anclados en el puerto y ha agregado que varios 'cascos azules' han resultado heridos, incluidos algunos de gravedad.



"La FINUL está trasladando a los 'cascos azules' heridos a los hospitales más cercanos para que reciban tratamiento médico", ha dicho, antes de subrayar que "está analizando la situación, incluida la escala del impacto sobre el personal" de la misión.



"Estamos junto al pueblo y el Gobierno de Líbano en estos momentos difíciles y dispuestos a ayudar y entregar cualquier tipo de asistencia y apoyo", ha destacado el jefe de la FINUL, Stefano del Col.



Las explosiones han tenido igualmente lugar en un momento en el que país atraviesa una grave crisis económica --la peor desde la guerra civil (1975-1990)-- y se teme que la destrucción ocasionada por las mismas impacten directamente en los trabajos de importación de alimentos y otros productos básicos.



En este sentido, el Consejo Supremo de Defensa ha ordenado la importación del trigo perdido a causa de las explosiones y que se lleven a cabo preparativos para que el puerto de Trípoli pueda llevar a cabo las actividades de importación y exportación.



Diab hizo recientemente un llamamiento a Estados Unidos y a la Unión Europea (UE) para crear un fondo de emergencias para ayudar a que Oriente Próximo no sufra una grave crisis alimentaria, un extremo que reconoció como una posibilidad.