AMP.- Coronavirus.- La asociación de médicos de Alemania dice que el país ya sufre una "segunda ola" de coronavirus

31/07/2020 31 July 2020, Berlin: A woman wearing an air-permeable mask made out of a net fabric takes part in a rally held under the moto "Democratic Resistance for the restoration of Constitutional Democracy" in front of the Reichstag. Photo: Annette Riedl/dpa POLITICA INTERNACIONAL Annette Riedl/dpa



BERLÍN, 4 (DPA/EP)



La asociación de médicos de Alemania, Marburger Bund, ha asegurado este martes que el país ya está sufriendo una "segunda ola" de coronavirus, en una jornada en la que ha contabilizado cerca de 900 nuevos casos.



"Ya estamos en una segunda ola ascendente plana", ha dicho la presidenta de la Marburger Bund, Susanne Johna, en declaraciones publicadas por el diario alemán 'Augsburger Allgemeinen' que recoge DPA.



Johna ha explicado que, aunque las cifras registradas ahora no son comparables a las anotadas en los meses de marzo y abril, el número de contagios va en aumento, por lo que "se corre el riesgo de echar a perder los éxitos logrados hasta ahora en Alemania".



El Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental dedicada al seguimiento de enfermedades infecciosas en el país, ha informado de que en estas 24 horas se han sumado 879 nuevos positivos y ocho muertos, para un balance de 211.281 personas infectadas y 9.156 fallecidas, aunque también se han recuperado unas 194.000.



Asimismo, ha indicado que el valor R o la tasa de reproducción del virus en los últimos diez días es de 1,09 --frente al 1,11 del lunes--, lo que significa que cada infectado contagia de media a una persona.



La jefa del Marburger Bund ha asegurado que los hospitales alemanas están preparados para una "segunda ola", si bien al mismo tiempo ha abogado por dar una respuesta "escalonada".



Así, en una primera etapa se dispondrá de un número menor de camas de cuidados intensivos y, si se ocupan, la segunda fase entrará en vigor 24 horas después para ampliar la capacidad de las UCI. "Esto continuará paso a paso hasta que, en la etapa de máxima alarma y expansión, se agoten todas las capacidades de cuidados intensivos", ha ilustrado.



MEDIDAS PREVENTIVAS



En cualquier caso, Johna ha insistido en la importancia de cumplir las medidas preventivas comparando el uso de la mascarilla con el del cinturón de seguridad en los coches, por el rechazo inicial y porque ambas medidas "salvan vidas".



Desde el inicio de la desescalada, el pasado mes de mayo, Alemania ha detectado varios rebrotes, la mayoría asociados a trabajadores de mataderos y del campo, aunque también a la actividad social.



El Gobierno ha advertido sobre una posible vuelta a las medidas restrictivas si no se cumplen las recomendaciones sanitarias para prevenir el contagio del virus, tales como guardar la distancia social, usar mascarilla y lavado de manos.



En respuesta, unas 20.000 personas marcharon el pasado fin de semana por Berlín, la mayoría sin guardar la distancia social y sin mascarilla, para protestar contra las medidas restrictivas en una convocatoria apoyada por grupos neonazis, lo que dio lugar a una contramarcha al grito de "¡Fuera nazis!", aunque no se produjeron incidentes mayores.