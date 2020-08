Afganistán.- Trump dice que el despliegue de militares será reducido a "entre 4.000 y 5.000" antes de las elecciones

25/03/2020 Imagen de archivo de Trump firmando una orden ejecutiva. POLITICA INTERNACIONAL Shealah Craighead/Planet Pix via / DPA



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el número de militares desplegados en Afganistán será reducido a "entre 4.000 y 5.000" de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en el país norteamericano.



"Está planeado. Bajaremos dentro de muy poco a 8.000 (militares) y luego bajaremos a 4.000, lo estamos negociando ahora", ha señalado Trump en declaraciones a Axios. "Hemos estado allí 19 años", ha manifestado, sin dar una fecha concreta para el repliegue.



Sin embargo, y tras ser preguntado sobre cuántos militares estarán desplegados en el país asiático de cara a los comicios, Trump ha indicado que serían "probablemente entre 4.000 y 5.000", tal y como ha recogido la emisora Voice of America.



El Ejército de Estados Unidos ha iniciado una retirada gradual de sus efectivos en Afganistán a raíz del acuerdo de paz firmado el 29 de febrero con los talibán y en estos momentos cuenta con unos 8.600 militares sobre el terreno, tras retirar a más de 4.000 y abandonar cinco bases.



El histórico acuerdo recoge una retirada estadounidense de Afganistán a cambio de que los talibán inicien conversaciones de paz con el Gobierno y garanticen que no prestarán apoyo ni cobijo a organizaciones terroristas como Al Qaeda.



Las palabras de Trump han llegado después de que el portavoz de la oficina política de los talibán en Qatar, Suhail Shahin, publicara una videoconferencia mantenida entre el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y el jefe de la citada oficina, Abdulghani Baradar.



Durante la misma, Baradar incidió en que "la liberación del resto de presos (talibán) es esencial para el inicio de las negociaciones intraafganas", uno de los principales obstáculos en el proceso de conversaciones con el Gobierno afgano.



EL PROCESO DE LIBERACIONES



La Presidencia de Afganistán anunció el lunes que el 7 de agosto tendrá lugar una asamblea consultiva para abordar la posible liberación de 400 presos talibán incluidos en la lista presentada por los insurgentes para iniciar un proceso de paz y acusados de crímenes como asesinato, secuestro y tráfico de drogas.



El presidente afgano, Ashraf Ghani, afirmó el viernes que las autoridades liberarían a 500 presos talibán en respuesta al anuncio de alto el fuego de tres días realizado por los insurgentes a partir del 30 de julio con motivo de la Fiesta del Sacrificio.



Sin embargo, manifestó que estos 500 presos no están incluidos en la lista presentada por los insurgentes y argumentó que no tiene derecho a decidir sobre la liberación de los últimos 400 presos talibán que hay que liberar porque están acusados de graves crímenes, por lo que anunció que convocará una Loya Jirga, una asamblea tradicional afgana, para que se pronuncie sobre la iniciativa.



En este sentido, el Gobierno liberó el domingo a cerca de 320 presos, si bien no de los incluidos en la citada lista entregada por los talibán al Gobierno de Estados Unidos en el marco del acuerdo de paz, ante las exigencias de los insurgentes sobre la excarcelación de las personas que figuran en dicho documento.



Los talibán anunciaron la semana pasada el fin del proceso de liberaciones de cerca de mil miembros de las fuerzas de seguridad y recalcaran que, de esta forma, habían cumplido con su parte sobre este punto en el acuerdo de paz firmado con Estados Unidos.



ENFRENTAMIENTOS EN EL NORTE DEL PAÍS



Por otra parte, al menos tres personas han muerto en la provincia de Tajar (norte) después de que un grupo de personas atacaran una prisión gestionada por los talibán después de la violación de una adolescente de catorce años en el distrito de Jauaja Ghar.



Las autoridades locales han acusado a los insurgentes de violar en grupo a la niña y han agregado que una segunda logró escapar. Los insurgentes han confirmado el suceso, pero han negado que sus milicianos hayan estado detrás del mismo.



Los incidentes han estallado después de que un grupo de personas intentara evitar que los talibán trasladaran a los cuatro detenidos por su presunta responsabilidad a la provincia de Kunduz, tras las protestas por parte de los familiares de la víctima.



Los residentes han reclamado la ejecución de los sospechosos, según ha señalado el jefe de distrito, Mohamad Omar, en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA. El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha dicho que es necesario que haya pruebas de cara a un veredicto.



"La gente está sensible y quiere una decisión sin que se completen los procedimientos legales", ha manifestado en un mensaje a través de WhatsApp. "Hemos prometido a la gente que estamos comprometidos con castigar a los que sean declarados culpables", ha remachado.