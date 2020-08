Aerolíneas, preocupadas por la incertidumbre del retorno de los vuelos en Paraguay

Vista de un avión de la aerolínea Air Europa. EFE/José Valle/Archivo

Asunción, 4 ago (EFE).- Aerolíneas que operan en Paraguay como Air Europa, que ofrece la única conexión directa entre el país y el Viejo Continente, están mostrando su preocupación ante la ausencia de noticias por parte del Gobierno sobre la reapertura de los vuelos comerciales, suspendidos hace cuatro meses por la aparición de la COVID-19.

Olavi Linkola, gerente de Air Europa en Paraguay, dijo este martes a Efe que la firma no está en condiciones de diseñar previsiones de futuro puesto que el Gobierno no les ha trasmitido hasta la fecha un cronograma estimativo sobre esa reactivación.

"La preocupación de las aerolíneas no viene del hecho de decir, ¡empecemos mañana!, sino por tener una previsión, porque necesitamos administrar nuestros recursos", expresó Linkola.

Y agregó que si el Gobierno de Paraguay sigue retrasando su decisión, existe la posibilidad de que la firma se vea obligada a utilizar sus aeronaves en otras rutas y no disponga de aparatos para retomar los vuelos al país suramericano.

Según Linkola, ese retraso se debería a que se está trabajando en los protocolos sanitarios y en el acondicionamiento del aeropuerto internacional de Asunción, el principal del país.

No obstante, Linkola lamentó esa situación, teniendo además en cuenta que "el resto de los países de Suramérica en su gran mayoría salvo alguna excepción hace tiempo o en los últimos días ha empezado a anunciar posibles fechas de apertura de sus vuelos".

Brasil, uno de los epicentros mundiales de la COVID-19 y que prácticamente no restringió el movimiento aéreo; Ecuador y Uruguay son los destinos que de momento mantiene Air Europa, que en setiembre espera reactivar sus rutas a Perú, Colombia y Argentina.

El mes pasado, el Gobierno paraguayo señaló que en septiembre reactivaría los vuelos, dependiendo de la situación epidemiológica en los países de la región, en especial en el vecino Brasil

Y este lunes, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil manifestó que Paraguay y Uruguay están avanzando en el pronto establecimiento de "vuelos burbuja" entre ambos países.

24 AÑOS SIN CONEXIÓN CON EUROPA

Air Europa es la única compañía que conecta Paraguay con Europa a través de seis vuelos semanales a Madrid previa escala en la ciudad argentina de Córdoba, tras 24 años sin esa conexión directa.

Linkola recordó que hoy se cumplen cinco años de ese servicio y que este colmó las expectativas de la compañía.

"Estábamos funcionando bastante bien y contentos con la ruta y ahora estamos con un tema que no depende del Gobierno ni de nosotros pero tenemos que buscar la solución para poder reactivarnos, y es la situación de todas las aerolíneas en Paraguay", ahondó.

Destacó que las aerolíneas tienen "totalmente trabajadas" las nuevas formas de volar en la actualidad y que las empresas las han puesto en práctica en los vuelos humanitarios realizados en los países de la región durante la cuarentena.

"Estamos listos esperando solamente la fecha del reinicio. El virus está en todos lados y los protocolos reducen a la mínima expresión la posibilidad de llevar a alguien que pueda tenerlo", concluyó.