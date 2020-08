Westbrook y Harden dan triunfo a Houston ante Bucks; Isaac se lesiona

Russell Westbrook y James Harden se combinaron para sumar 55 puntos en el triunfo de los Houston Rockets ante Milwaukee Bucks en la jornada del domingo en la NBA, en la que Jonathan Isaac se lesionó de gravedad en el juego de los Orlando Magic.

Isaac, quien fue el primer jugador en romper las protestas unánimes de la NBA contra el racismo en Disney World (Orlando), tuvo que abandonar en silla de ruedas el partido ante los Sacramento Kings tras lesionarse en su rodilla izquierda a principios del último cuarto.

Los resultados de la resonancia magnética posterior confirmaron que el joven ala-pívot "ha sufrido un desgarro del ligamento cruzado anterior" y "estará de baja indefinidamente", dijeron los Magic.

El ala-pívot -que se perfilaba como uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA con 11,9 puntos, 1,5 robos y 2,2 tapones esta temporada- ya había sufrido una grave lesión en la misma rodilla el pasado enero que le tuvo apartado de las pistas hasta la reanudación de la campaña la semana pasada.

"Ahora le espera una rehabilitación mucho más larga", dijo el reputado periodista de ESPN, Adrian Wojnarowksi.

En Disney World, los médicos estaban limitando el tiempo de juego de Isaac, de 22 años, y este domingo solo llevaba 15 minutos en cancha cuando ocurrió la lesión, en los que sumó 4 puntos y 3 rebotes.

A falta de 9 minutos y 19 segundos para el final, Isaac hizo una entrada a canasta con un pequeño salto para sortear a la defensa pero, al apoyar los dos pies, se llevó inmediatamente la mano a la rodilla y cayó al suelo con gestos de gran dolor.

El pasado viernes, el ala-pívot afroamericano fue el primer jugador que declinó participar en las protestas contra el racismo y la brutalidad policial que los equipos llevan a cabo antes de cada partido en Disney World.

A diferencia de sus compañeros y rivales, Isaac no se arrodilló durante el himno estadounidense. Tampoco se puso, como el resto, una camiseta con el lema 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa).

Posteriormente el jugador, que en febrero fue ordenado pastor de una iglesia de Orlando, dijo que no estaba en contra del movimiento 'Black Lives Matter' pero señaló que el "racismo no es lo único que asola nuestra sociedad" y la solución no era arrodillarse ni ponerse una camiseta sino seguir el Evangelio.

Compañeros y rivales enviaron mensajes de apoyo al jugador por Twitter, donde muchos usuarios seguían recriminando a Isaac su acción del viernes.

"Por favor, vamos a unirnos todos y enviar a JI (Isaac) todos los pensamientos positivos posibles", dijo Evan Fournier, escolta de los Magic.

Los Magic derrotaron a los Kings por 132 a 116 con 23 puntos y 11 rebotes del montenegrino Nikola Vucevic mientras que por Sacramento De'Aaron Fox anotó 13 puntos.

- Spurs supera a Portland en lucha por playoffs -

En un tenso final, los Rockets aplicaron a los Bucks su primera derrota en Disney World por 120 a 116, con una actuación estelar de Westbrook (31 puntos y 8 asistencias) y Harden (24-7).

Harden sumó también tres triples con los que superó la cifra de 2.300 en su carrera y se colocó en el quinto lugar histórico de la NBA.

Giannis Antetokounmpo sumó 36 puntos y 18 rebotes pero perdió un balón clave en los últimos segundos que facilitó el triunfo de los texanos.

En otro emocionante duelo, los Boston Celtics se impusieron a los Portland Trail Blazers por 128-124 con 33 puntos y 8 asistencias de su figura Jayson Tatum.

Portland dio un paso atrás en su pelea por arrebatarle a Memphis la octava plaza del Oeste, la última que da acceso a playoffs, y se vio incluso superado en la novena posición por los San Antonio Spurs, que vencieron a los Grizzlies este domingo por 108-106.

Por San Antonio el base Dejounte Murray anotó 21 puntos y capturó 10 rebotes mientras que por los Grizzlies el base novato Ja Morant sumó 25 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias.

A falta de seis partidos de la fase regular, Memphis aventaja por 2 victorias a San Antonio y por 2,5 a Portland.

En otro final apretado, los Phoenix Suns vencieron por 117 a 115 a los Dallas Mavericks con 20 puntos y 7 asistencias del base español Ricky Rubio y 30 puntos del escolta Devin Booker. Por los Mavericks, Luka Doncic sumó 40 puntos y 11 asistencias.

Partidos de la jornada del domingo en la NBA:

Washington Wizards - Brooklyn Nets 110-118

Portland Trail Blazers - Boston Celtics 124-128

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 108-106

Sacramento Kings - Orlando Magic 116-132

Milwaukee Bucks - Houston Rockets 116-120

Dallas Mavericks - Phoenix Suns 115-117

gbv/gfe