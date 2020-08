UE.- Bruselas estudiará la petición de España para obtener 20.000 millones del SURE cuando esté disponible

28/07/2020 La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; se quita la mascarilla antes de comparecer en rueda de prensa posterior al consejo de ministros celebrado en Moncloa, en Madrid (España), a 28 de julio de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



La Comisión Europea estudiará la petición formal del Gobierno de España para obtener un préstamo de 20.000 millones del fondo europeo contra el desempleo cuando este instrumento esté "disponible", algo que las autoridades europeas esperan que suceda pronto porque el procedimiento está "a punto de finalizar".



"Evaluaremos todas las solicitudes formales de los Estamos miembros cuando el SURE esté disponible", ha afirmado un portavoz del Ejecutivo comunitario a Europa Press, sobre el fondo de 100.000 millones de euros concebido para "apoyar los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares".



Bruselas acudirá a los mercados de deuda para financiar esta herramienta extraordinario creada para contrarrestar el impacto de la pandemia de coronavirus, pero antes necesita que todos los Estados miembros hayan firmado sus garantías nacionales para respaldar los préstamos.



"Este proceso está a punto de finalizar", ha expresado el portavoz, aunque no ha detallado la fecha concreta en el que será completado. Hasta entonces, la Comisión Europea mantiene "contactos preliminares" con las capitales europeas para conocer cuántas están interesadas en recurrir al SURE y cuánto dinero solicitarán.



El Ejecutivo comunitario ha avanzado que estas conversaciones han evidenciado que "una mayoría" de los Estados miembros han mostrado su interés en acceder a estos fondos. Sin embargo, sólo se conoce hasta la fecha la solicitud de España, que este lunes ha pedido más de 20.000 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.



ESPAÑA ESPERA EL PRIMER TRAMO EN OTOÑO



En concreto, el Gobierno español confía en recibir el primer tramo del futuro préstamo en otoño, un plazo compatible con el calendario que fija el reglamento que crea el fondo SURE, aprobado formalmente a mediados de mayo de este año.



El préstamo para cada país que lo solicite debe ser aprobado por el resto de Estados miembros sobre la base de una propuesta anterior de la Comisión Europea. Para elaborarla, Bruselas debe consultar al socio interesado para comprobar verificar que ha registrado un "aumento repentino y grave" del gasto público previsto para financiar programas como los ERTE o las ayudas a autónomos.



Después, el Consejo de la UE (los países) adoptarán una decisión aprobando el préstamo en la que también quedará fijado su importen, el vencimiento medio máximo, la fórmula para calcular el tipo de interés, el número máximo de plazos y el periodo de disponibilidad, entre otras cuestiones.



En cualquier caso, los préstamos concedidos a todos los países que lo soliciten en virtud de este instrumento no podrán superar los 100.000 millones de euros El reglamento impone además otro límite para los tres socios más beneficiados, que de forma conjunta no podrán superar los 60.000 millones.



El fondo SURE es una de las tres redes de seguridad pactadas por el Eurogrupo en los primeros compases de la pandemia, junto con una línea especial de créditos de 240.000 millones a través del MEDE y de otros 200.000 millones en préstamos del BEI al sector privado



La idea inicial era que este fondo europeo contra el desempleo estuviera disponible desde el 1 de junio de este año, un plazo que fue imposible de cumplir debido a las demoras en los procedimientos nacionales para aprobar las garantías necesarias. El Consejo de Ministros autorizó los avales para la participación de España el 26 de mayo.