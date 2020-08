Trump: TikTok debe vender negocio EEUU al 15 de sept. o cerrar

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que TikTok tendrá que cerrar en EE.UU. a más tardar el 15 de septiembre, a menos que llegue a un acuerdo para vender las operaciones de la red social en el país a Microsoft Corp. u otra compañía estadounidense.

Trump también dijo que se le deberá pagar al Gobierno Federal una “cantidad sustancial de dinero” como parte de tal acuerdo.

“No me importa si es Microsoft o alguien más, que una compañía grande, una compañía segura, una compañía muy estadounidense lo compre”, dijo Trump el lunes a la prensa en la Casa Blanca. “Se cerrará el 15 de septiembre a menos que Microsoft o alguien más pueda comprarlo y llegar a un acuerdo, un acuerdo apropiado, de manera que el Tesoro de EE.UU. reciba mucho dinero”.

Trump desencadenó el viernes una aireada controversia sobre el destino de la aplicación de propiedad china, cuando dijo que prohibiría las operaciones de la compañía a través de una acción ejecutiva el sábado. Pero durante el fin de semana no hubo ningún movimiento oficial en la Casa Blanca, después de que el presidente hablara con el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, sobre los esfuerzos de su compañía para comprar la aplicación de videos virales.

En una publicación de blog, Microsoft confirmó que pretendía cerrar un acuerdo por las operaciones de TikTok en EE.UU., así como en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, a más tardar el 15 de septiembre. La Casa Blanca había insistido en ese plazo, según personas con conocimiento del asunto. Podría resultar complicado, sin tener todavía los detalles clave para el acuerdo, incluido el precio, dijeron personas con conocimiento de las discusiones.

Trump dijo a los periodistas el lunes: “Cualquiera que sea el precio que va a quien quiera que lo posea —porque supongo que es China, esencialmente, más que cualquier otra cosa—, dije que una parte muy sustancial de ese precio tendrá que entrar al Tesoro de EE.UU.“.

Trump cuestionó quién obtendría derechos sobre el nombre de la compañía si TikTok es propiedad de dos compañías diferentes. “Mi opinión personal era que sería mejor comprar todo en lugar de comprar 30%”, dijo Trump. “Creo que comprar 30% es complicado”.

Preocupaciones sobre seguridad

La Casa Blanca ha dicho que le preocupa que la empresa matriz de TikTok, ByteDance Ltd., pueda verse obligada a entregar datos de usuarios estadounidenses a Pekín o utilizar la aplicación para influenciar a los 165 millones de estadounidenses y más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo que la han descargado. Y Trump ha tratado de aumentar la presión sobre China antes de las elecciones de noviembre, frustrado por la lenta implementación del pacto comercial firmado a principios de este año y la propagación del coronavirus por el que culpa a China.

Trump dijo el lunes que TikTok “no puede ser controlado por China por razones de seguridad”. Demasiado grande, demasiado invasivo, y no puede ser”.

Los adolescentes que se oponen a Trump también han usado la aplicación para interrumpir las actividades de campaña del presidente, incluido el registro de entradas para su primer mitin desde el comienzo de la pandemia, en Tulsa. La asistencia al evento de finales de junio estuvo muy por debajo de las expectativas, y Trump no ha realizado otra manifestación desde entonces.

Compromiso de Microsoft

En su publicación de blog, Microsoft se comprometió a agregar más protecciones de seguridad, privacidad y seguridad digital a la aplicación TikTok y garantizar que todos los datos privados de los estadounidenses se transfieran a EE.UU. y se eliminen de los servidores fuera del país. La compañía también dijo que podría invitar a otros inversionistas estadounidenses a adquirir participaciones minoritarias en la compañía.

“Microsoft entiende plenamente la importancia de abordar las preocupaciones del presidente”, dijo la compañía. “Se compromete a adquirir TikTok sujeto a una revisión de seguridad completa y a proporcionar los beneficios económicos adecuados para Estados Unidos, incluyendo el Tesoro de Estados Unidos“.

No obstante, legisladores estadounidenses y autoridades del Gobierno han favorecido el cierre total de la aplicación para enviar un mensaje a China después de que Pekín restringiera a compañías estadounidenses como Facebook Inc., Twitter Inc. y Google, de Alphabet Inc. El asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo el lunes en un par de entrevistas con CNN y Fox News que no estaba seguro de que Microsoft fuera la compañía correcta para comprar las operaciones estadounidenses de TikTok, diciendo que había ayudado a China a construir su “firewall” de Internet.

“¿Debemos confiar en cualquier compañía que opera en China?”, dijo Navarro a Fox News.

Nota Original:Trump Says TikTok Must Sell U.S. Arm by Sept. 15, or Close (2)

©2020 Bloomberg L.P.