Trump le da un ultimátum a TikTok para irse de EE.UU. o acordar su venta

En la imagen el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE/ /YURI GRIPAS /Archivo

Washington, 3 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dio hoy hasta el 15 de septiembre a la aplicación de vídeos sociales TikTok, propiedad de la china ByteDance, para pasar a manos de capital estadounidense o enfrentarse a su prohibición de operar por motivos de seguridad nacional.

El mandatario dijo que TikTok tendrá que cerrar el 15 de septiembre si no acepta ser comprada por parte de Microsoft, que está inmersa en negociaciones para su adquisición, u otra empresa de capital estadounidense.

"No me importa si es Microsoft u otra compañía grande, una compañía segura, una compañía muy estadounidense tiene que comprarla", aseguró Trump en la Casa Blanca este lunes.

Asimismo, aseguró que el Departamento del Tesoro deberá "recibir mucho dinero" de la operación de venta, sin especificar en qué concepto o cómo se llevaría a cabo.

TikTok, que en EE.UU. tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, donde se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de marketing para importantes celebridades.

La Administración Trump, así como importantes congresistas demócratas, han insistido que el uso tan extendido de TikTok pone en riesgo la privacidad de los datos de estadounidenses y la seguridad nacional, ya que está expuesta a través de ByteDance a instrucciones e intervención del Gobierno chino.

Microsoft anunció este domingo que continúa las discusiones para explorar la posible compra de TikTok en EE.UU. y prometió completar la operación a más tardar en septiembre próximo.

La decisión fue dada a conocer por la empresa con sede en Redmond (estado de Washington) después de que su CEO, Satya Nadella, conversara con el presidente Trump, quien el viernes anunció su intención de prohibir en el país la red social china.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró también este domingo que Trump tiene capacidad de forzar la venta a capital nacional de las operaciones estadounidenses de TikTok y que además esta estrategia cuenta con apoyo de los líderes demócratas en el Congreso.

La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en sus siglas en inglés) permite al presidente bloquear transacciones y congelar activos en caso de considerar que existe una "amenaza inusual y extraordinaria" a la seguridad nacional o la economía del país.

El Ministerio de Exteriores de China se opone a la venta forzada de TikTok, una operación que en su opinión viola los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Gobierno chino ve la intención de vender TikTok como un capítulo más de la guerra comercial entre Pekín y Washington, que intenta contener el cada vez mayor poderío tecnológico del gigante asiático, que ya ha visto como la firma de telecomunicaciones Huawei ha tenido que enfrentarse a restricciones.

Los intentos para presionar a TikTok son vistos también con preocupación por gigantes tecnológicos con ambiciones globales como Alibaba y Tencent.