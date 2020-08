"Trueno", el toro que ejemplifica la calidad genética del hato de Paraguay

Fotografía cedida por la Agroexportadora Pukavy que muestra a Arasunú (Trueno, en el idioma guaraní), un toro de raza Brangus ganador de varios campeonatos internacionales que se ha convertido en el referente del vigor de la genética ganadera de Paraguay. EFE/Agroexportadora Pukavy

Asunción, 3 ago (EFE).- Arasunú (Trueno, en el idioma guaraní), un toro de raza Brangus ganador de varios campeonatos internacionales, se ha convertido en el referente del vigor de la genética ganadera de Paraguay con la exportación de su embriones a Argentina, país con el que compite en el mercado mundial de carne bovina junto a Brasil.

Las primeras dosis de semen de Arasunú ya fueron trasladas en vuelo privado a Argentina, debido al cierre de fronteras a causa del coronavirus, para ser inseminadas en el hato ganadero del vecino país, dijo a Efe Darío Giménez, gerente comercial de la Agroexportadora Pukavy.

"La raza Brangus es muy utilizada en Argentina y cada vez más está creciendo en Brasil y Bolivia. Es valorada porque aporta carne de calidad, precocidad, rusticidad y mucha resistencia en climas calurosos", comentó Giménez.

PAÍS DE BUEN PLATO DE CARNE

Paraguay es uno de los principales productores y exportadores de carne bovina en Suramérica, impulsado por el empleo de la tecnología en el mejoramiento genético, con lo que el sector se ha posicionado como la segunda fuente de ingreso de divisas detrás de la producción de soja.

Y desde hace cinco años los productores locales exportan ganado en pie de razas seleccionadas y embriones bovinos a Ecuador.

Todo ello fue posible gracias al "trabajo punzante e incansable del ganadero paraguayo que invirtió en genética y tecnología y hoy por hoy en cualquier lugar uno puede conseguir carne Premium", señaló Giménez.

En la actualidad, la ganadería paraguaya es reconocida por el esfuerzo de décadas en biotecnología, aunque Giménez considera que se "debe trabajar más para posicionar mejor" la marca país en el mercado mundial.

Hasta junio pasado, Paraguay exportó carne a 43 países del mundo, pero Chile y Rusia siguen siendo los principales mercados, en ese orden, en cortes de primer nivel y cantidad, respectivamente, según datos oficiales.

"Hay que trabajar más por la marca, aprovechar la ventaja que tenemos produciendo carne orgánica, sabrosa e inigualable, porque la carne de ganado de pradera como el que se cría acá tiene mejores precios", enfatizó Giménez.

El empresario destacó que la exportación del semen de su mejor ejemplar se concretó a pesar de la caída de la mayor parte de las actividades del país la irrupción de la COVID-19, que en Paraguay ha dejado hasta la fecha 52 muertos y 5.644 infectados.

"No podemos parar, porque esto (la pandemia) algún día tiene que terminar y el mundo necesita alimentos, necesitamos producir y ser más eficientes", aseveró Giménez.

MODELO DE SEMENTAL

Por su parte, el gerente comercial de la empresa argentina importadora Ciale Alta, expresó en un comunicado que el biotipo de Arasunú se adapta perfectamente a lo que se busca en Argentina y en general en los reproductores de la agroganadera paraguaya.

"Para nosotros el hecho de importar semen de Arasunu, es cumplir con la promesa que tiene Ciale de tratar de encontrar la mejor genética en el lugar del mundo que esté", destacó Apesteguía.

Agregó que ese material biológico "no se va a utilizar masivamente" en Argentina a pesar del interés de muchos productores. Arasunú obtuvo el primer puesto en la Feria Internacional de Ganadería de Paraguay del pasado año, y repitió el título sudamericano entre ejemplares de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

Su trofeo más reciente fue el "Champion Of The World Genetics & Marketing".