"The Human voice" de Almodóvar se presentará en el festival de Venecia

Roma, 3 ago (EFE).- La nueva película "The Human voice" del director español Pedro Almodóvar será presentada fuera de concurso en la próxima edición de la Mostra del Cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre, anunciaron hoy sus organizadores.

Junto con la cinta de Almodóvar, "que ha sido grabada y editada en un tiempo récord inmediatamente después del final del cierre por el coronavirus", explicaron los organizadores, también se agrega al programa del certamen la película "One Night in Miami" con la actriz premio Oscar Regina King.

"Estoy muy emocionado por poder regresar a Venecia en este año especial con el Covid-19 como invitado involuntario. Todo será diferente y no veo el momento de descubrirlo por mí mismo", declaró Almodóvar.