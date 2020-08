Tensiones laborales en Chile dan señales de relajación

(Bloomberg) -- El mercado del cobre obtuvo más evidencia de que las minas en el principal productor del mundo, Chile, evitarán grandes interrupciones durante la pandemia a medida que mejoren las relaciones laborales y se reinicie una fundición.

Trabajando con las autoridades mineras, los sindicatos que representan alrededor del 80% de los trabajadores del cobre están buscando finalizar las pautas de la industria para gestionar la propagación del covid-19. Al mismo tiempo, la estatal Codelco reabrirá una de sus fundiciones que fue suspendida para reducir la exposición del personal a la infección.

Es un marcado contraste con junio y principios de julio, cuando aumentaron los casos de covid-19 en Chile y algunas facciones sindicales amenazaron con dejar de trabajar, avivando los temores de interrupción del suministro que ayudaron a subir los precios del cobre.

“La relación entre los sindicatos y el gobierno ha mejorado”, dijo Miguel Fernández, quien dirige un sindicato de supervisores que se opuso a una iniciativa de la cámara de diputados para imponer un alto de 14 días en las minas.

En Codelco, la tasa de infecciones ha experimentado una disminución modesta, con un total de 3.785 casos entre sus trabajadores, según Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. El lunes, la tasa de positividad nacional de Chile bajó a 8%, la más baja desde abril.

La tasa de infección más lenta ayuda a explicar la decisión de Codelco de reiniciar la fundición en su mina Chuquicamata, según la presidenta del Sindicato Nº 2, Liliana Ugarte.

Las autoridades en el país están interesadas en mantener la producción de cobre para apuntalar la actividad económica, la cual cayó 12% en junio.

Nota Original:Labor Tensions Are Easing in the World’s Biggest Copper Producer

