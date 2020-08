Salud.-Los antibióticos solos son eficaces para la apendicitis no complicada en niños

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La apendicitis es la causa más común de cirugía abdominal de emergencia en la infancia pero las opciones de tratamiento no quirúrgico son viables. Un estudio realizado por el Consorcio de Cirugía Pediátrica del Medio Oeste, en Estados Unidos, ha comprobado que los antibióticos solos únicamente son eficaces en niños con apendicitis no complicada y se asoció con menos días de discapacidad al año, según publican en la revista 'JAMA'.



De los 1.068 pacientes de 10 centros de salud inscritos en el estudio, el 67,1% de los que eligieron administrar su atención inicialmente solo con antibióticos no experimentaron efectos secundarios dañinos y no requirieron una apendicectomía en su cita de seguimiento de un año. Los pacientes del grupo no operatorio experimentaron un promedio de 6,6 días de discapacidad, en comparación con los 10,9 días del grupo de cirugía. El manejo no quirúrgico también se asoció con menos días de discapacidad para los cuidadores.



Esta investigación, dirigida por Peter Minneci y Katherine Deans, cofundadores y directores del Centro de Investigación de Resultados Quirúrgicos en el Hospital Nacional de Niños y financiada por una beca del Instituto de Investigación de Resultados Centrados en el Paciente (PCORI), se expande en un estudio piloto inicial que ambos doctores publica en 2015, que demostró por primera vez la eficacia y la seguridad del tratamiento no quirúrgico de la apendicitis en niños.



El estudio mostraba que los niños que fueron hospitalizados por apendicitis no complicada, que experimentaron dolor abdominal durante no más de 48 horas, tenían un recuento de góbolos blancos por debajo de 18.000 y se sometió a una ecografía o una tomografía computarizada para descartar la ruptura y verificar que su apéndice tenía un grosor de 1,1 centímetros o menos sin evidencia de un absceso o fecalito, y quién pudo ser tratado inicialmente con antibióticos podría ser enviado con éxito hogar sin el uso de cirugía tradicional.



"Para la cirugía, los pacientes deben someterse a anestesia general, y existe una probabilidad del 1-2% de una complicación mayor y una probabilidad del 5-10% de una complicación menor", señala el doctor Minneci--. Y los pacientes definitivamente experimentarán dolor y discapacidad postoperatorios. La discapacidad relacionada con el tratamiento es importante para los niños, porque significa que faltan actividades en sus vidas que pueden afectar directamente su desarrollo y calidad de vida, como la escuela, el atletismo y las vacaciones".



Además, el estudio, que fue diseñado para imitar la práctica clínica y utilizó una ayuda para la toma de decisiones para educar a los pacientes sobre los riesgos y beneficios de cada opción de tratamiento, descubrió que tanto los pacientes que eligieron someterse a cirugía como los que eligieron el tratamiento no quirúrgico solo con antibióticos tuvieron tasas similares de apendicitis complicada e informaron una satisfacción de atención médica similar a los 30 días y una calidad de vida a un año.



Los doctores Minneci y Deans apuntan que la investigación futura podría estudiar cómo difundir estos resultados para que más pacientes puedan estar informados sobre las dos opciones y los riesgos y beneficios de cada una.



La ayuda para la toma de decisiones y los protocolos de tratamiento desarrollados para este estudio se realizaron para minimizar los riesgos y pueden traducirse fácilmente en la práctica clínica pediátrica.



"Cambiar la cultura y repensar cómo tratamos a los pacientes siempre es difícil --reconoce la doctora Deans--. En este momento, algunos de los estándares para el éxito entre los cirujanos son diferentes que entre los pacientes y las familias. Los cirujanos tienden a ser apasionados por las operaciones, y una apendicectomía es un procedimiento confiable y bien probado. Sin embargo, algunos pacientes desean evitar la cirugía en todos los costos, y los resultados de nuestros estudios reflejan la efectividad de ofrecer un tratamiento no quirúrgico a los pacientes y sus familias en la práctica clínica. Esto nos permite alejarnos de un modelo único de atención de apendicitis y tratar cada uno niño basado en sus valores y preferencias".