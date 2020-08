Propuesta para resolver gran problema de reapertura: C. O’Neil

(Bloomberg) -- La ventilación es quizás el desafío menos apreciado de la reapertura durante la pandemia de covid-19. A medida que las personas regresen cada vez más a espacios interiores como edificios de oficinas, aeropuertos, escuelas y restaurantes, necesitarán mucho aire exterior para no entrar en una nube de coronavirus en aerosol. Pero, ¿cómo pueden confiar en los administradores de edificios para garantizar que sea seguro respirar?

No pueden. Es por eso que creo que las personas deben cooperar, con la ayuda de la tecnología, para monitorear la calidad del aire.

A través del trágico método de prueba y error, ahora sabemos algunas cosas sobre la transmisión del covid-19. Estar en espacios abiertos, distanciado socialmente y usar tapabocas es bastante seguro. Estar en un lugar lleno de gente con poca ventilación no lo es. El aumento de la pandemia en el sur y el oeste de EE.UU. tiene mucho que ver con las personas que buscan refugio del calor del verano en espacios donde los sistemas de aire acondicionado recirculan en el aire, exponiéndolos entre sí. Los estados del norte enfrentarán un problema similar pronto, cuando el clima más frío obligue a más personas a entrar.

Las tendencias precovidistas en el diseño de edificios no ayudan. Considere las oficinas modernas. Los planos abiertos y las ventanas bien cerradas pueden ser excelentes para la productividad y la eficiencia energética, pero son problemáticos desde una perspectiva epidemiológica. Incluso antes de la pandemia, los edificios sellados presentaban un problema de calidad del aire: los niveles de dióxido de carbono podrían aumentar si los sistemas de ventilación no lograran manejar toda la exhalación humana. A niveles que exceden las 1000 partes por millón (en comparación con las típicas 400 ppm en el exterior), la contaminación podría causar somnolencia y dolores de cabeza, síntomas asociados con el “síndrome del edificio enfermo”.

La ventaja del problema del CO2 es que proporciona un referente para la seguridad covid de un edificio. No es perfecto: los niveles podrían elevarse debido a factores ambientales que no sean demasiadas personas que respiran en el mismo espacio. No obstante, una lectura alta es una buena señal de alerta y, en cualquier caso, sugiere que el aire es malo para la salud de las personas. Un sistema de control climático que funcione bien debería funcionar y ventilar. Si no es así, algo está mal.

Y esto es lo que me lleva a mi propuesta. Los monitores personales de CO2 no son caros: compré uno en Amazon por US$125. Si suficientes personas los tuvieran (tal vez con la ayuda de subsidios específicos), y si alguien en el mundo de la tecnología creara una aplicación para recopilar y agregar las lecturas, podríamos tener una base de datos actualizada regularmente de los niveles de CO2 en cada edificio significativo. Incluso podría integrarse con los mapas de Google, para que las personas pudieran verificar rápida y fácilmente si un edificio es seguro.

Tal innovación daría a los administradores de edificios un gran incentivo para mantenerse al tanto de la calidad del aire. La gente podría sentirse más cómoda yendo al trabajo, enviando a sus hijos a la escuela y saliendo a comer. La confianza ayudaría a la economía a recuperarse. Entonces, depende de ustedes, magos del Internet de las cosas. Este es un proyecto tecnológico que podría resolver un problema.

