Polonia.- El Tribunal Supremo de Polonia confirma la validez de las presidenciales y ratifica la victoria de Duda

El Tribunal Supremo de Polonia ha declarado este lunes la validez de las elecciones presidenciales celebradas en junio, en las que Andrzej Duda logró un segundo mandato, tras rechazar la inmensa mayoría de las denuncias por supuestas irregularidades.



El portavoz de la Cámara de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del tribunal, Aleksander Stepkowski, ha indicado que el organismo ha revisado la práctica totalidad de las 5.800 denuncias y ha agregado que no hay cambios en los resultados, según ha informado el diario polaco 'Gazeta Wyborcza'.



Entre las demandas rechazadas figura la de la campaña del alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, que pidió que la votación fuera declarada inválida a causa de las irregularidades y del uso de fondos públicos para apoyar la candidatura de Duda.



El tribunal ha sostenido que la campaña del candidato opositor no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones, antes de rechazar las críticas sobre el sesgo de los medios públicos. "El hecho de que los votantes elijan una fuente de información (...) no puede confundirse con manipulación", ha dicho, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



En las elecciones del 12 de julio, Duda obtuvo la reelección con un margen de apenas dos puntos frente al candidato opositor Trzaskowski, quien es además 'número dos' de la Plataforma Cívica (PO), el principal partido de la oposición polaca.



La misma noche electoral, la PO denunció "irregularidades escandalosas", sobre todo en lo relativo al voto desde el exterior, llegando a sostener que Trzaskowski era el verdadero ganador.



En este sentido, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) coincidió con el diagnóstico opositor en el sentido de que las elecciones presidenciales "se manejaron bien, a pesar de las lagunas en la regulación de importantes aspectos" relativos a la campaña.



De acuerdo con la OSCE, la televisión pública de Polonia "actuó como un vehículo de la campaña del presidente en funciones" y la implicación del primer ministro a favor de Duda "dejó borrosa la línea entre el Estado y el partido".



Por otra parte, sigue habiendo dudas sobre la validez de las elecciones debido a que no se celebró en el periodo contemplado por la Constitución. La votación, inicialmente prevista para el 10 de mayo, fue aplazada por la pandemia de coronvavirus.



Sin embargo, el aplazamiento tuvo lugar a pesar de que las autoridades no declararon el estado de emergencia, la única vía constitucional que permite un cambio de fecha en las elecciones.