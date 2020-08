Perú alista proyecto para mejorar acceso a Choquequirao, su otro Machu Picchu

Fotografia de archivo de una panoramica de las ruinas de Choquequirao, ubicadas en el departamento del Cusco. EFE /Oscar Paredes /Archivo

Lima, 3 ago (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este lunes que viene trabajando para hacer viable este año un proyecto de teleférico en el Parque Arqueológico de Choquequirao, un impresionante complejo de piedra que es comparado con la ciudadela inca de Machu Picchu, pero que presenta problemas de acceso.

Si bien la pandemia aún mantiene restringido el turismo en Perú, con los vuelos internacionales suspendidos hasta al menos final de año, la propuesta anunciada este lunes por el Ejecutivo frente al Congreso, estima tener listo el proyecto en diciembre de 2020, e iniciar la convocatoria en 2021, para que la obra pueda ser adjudicada en el 2022.

"Con el fin de diversificar y potenciar nuestra oferta turística, se ejecutará el proyecto de inversión largamente anhelado para la mejora de los servicios turísticos y accesibilidad turística al Parque Arqueológico Choquequirao, por medio de un sistema de acceso por cable desde el sur por Apurímac y desde el norte por Cusco", anunció Pedro Cateriano, jefe del Consejo de Ministros, en el Congreso, donde este lunes solicitó la confianza para su gabinete.

PROYECCIÓN TURÍSTICA

Con este proyecto, que tendrá una inversión estimada de 260 millones de dólares, Perú espera que Choquequirao, que mantiene su título de Patrimonio Cultural de la Nación y que fue declarado Best in Travel en 2017 por la guía de viajes Lonely Planet, eleve sus visitas anuales de 10.000 a un millón.

Choquequirao, cuyo nombre significa "Cuna de Oro", se encuentra ubicada en la región andina del Cusco, a 2.634 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un área de más de 522.000 hectáreas.

Según las crónicas de la época de la conquista, esta ciudadela fue el refugio de los incas del valle de Vilcabamba, que buscaron recuperar su dominio tras la conquista española.

La ciudadela inca agrupa una muestra de la impresionante andenería agrícola que alcanzó dicha cultura, así como plataformas, plazas ceremoniales, templos, depósitos y canales conectados por largas escaleras.

No obstante, su acceso para el turismo es complicado, pues llegar allí toma de 4 a 5 días de caminata, y se hace necesario acampar en el camino.

Por ello la opción del teleférico ha sido analizada desde hace varios años por el Estado peruano, hasta en que 2013 se le otorgó la viabilidad de proyecto.

No obstante, debido a un proceso judicial emprendido por la municipalidad provincial cusqueña de Anta, el proceso se suspendió en octubre de 2014, y aunque se reactivó en 2015, se canceló definitivamente el 5 de mayo de 2017.