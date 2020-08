Panamá rebasa los 67.000 contagios de COVID-19 y acumula 1.471 muertes

Panamá, desde el primer caso descubierto el 9 de marzo pasado, ha hecho 229.831 pruebas de detección de contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, de las que 159.856 (69,6 %) resultaron negativas y 69.975 (30,4 %) positivas. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 2 ago (EFE).- Panamá agregó este domingo 1.070 casos y 22 nuevas defunciones por la COVID-19, que elevan a 67.453 la cantidad de contagios y a 1.471 los fallecimientos por la enfermedad en 147 días de pandemia en el país, que mantiene una letalidad local del 2,2 %.

El Ministerio de Salud (Minsa) panameño informó de que los hospitalizados suman 1.464, y se desglosan entre 1.300 en sala general y 164 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 41.038 (60,8 %) pacientes se han recuperado.

En aislamiento domiciliario con cuadros leves permanecen 22.806 personas, y otras 674 en hoteles que funcionan provisionalmente como hospitales.

Panamá, desde el primer caso descubierto el 9 de marzo pasado, ha hecho 229.831 pruebas de detección de contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, de las que 159.856 (69,6 %) resultaron negativas y 69.975 (30,4 %) positivas.

Los test por millón de habitantes ascienden a 53.717, con 3.235 efectuados en las últimas 24 horas, para una positividad del 33 %.

Las muertes según el rango de edad se siguen dando preferentemente entre personas mayores de 60 años, que acumulan 1.041 de las 1.471 defunciones registradas.

Desde hace unos dos meses, en Panamá se ha dado una explosión de casos de la COVID-19, por lo cual el Minsa trabaja en fortalecer su estrategia de trazabilidad para cortar la propagación del virus mediante la detección de nuevos casos y el rastreo de sus contactos.

El ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo hoy que "hay que reforzar el trabajo en los corregimientos donde hay una mayoría de casos", e incorporar a las autoridades locales porque, afirmó, la batalla contra la COVID-19 "no se gana en los hospitales, se gana en las comunidades con el apoyo de todos".

La pandemia mantiene semiparalizada la economía panameña, que este año caerá un 9 %, según una nueva previsión del Gobierno.

El Minsa no ha dejado de reiterar a la población que cumpla con las indicaciones de prevención recomendadas y acate el confinamiento quedándose en casa para frenar la propagación del virus.

En cinco de las diez provincias del país hay una cuarentena total los fines de semana, mientras que de lunes a viernes rige un toque de queda nocturno y los ciudadanos solo tienen dos horas al día para abastecerse, para lo que se tienen en cuenta su género y el número de identidad personal.

En otras tres provincias de la región central del país se han abierto algunas actividades comerciales y de servicios profesionales por presentar una baja incidencia de casos.

NUEVAS ÁREAS PARA ATENDER A PACIENTES Y CONTRATACIÓN DE MÉDICOS

La escalada de casos ha provocado una saturación en hospitales públicos y privados, lo que ha llevado a la habilitación de espacios alternativos, pero las autoridades han señalado que el sistema de salud no ha colapsado y mantiene su capacidad de respuesta ante la pandemia.

Las autoridades sanitarias anunciaron este domingo que las instalaciones hospitalarias de la Ciudad de la Salud, que se levanta en las afueras de la capital y tiene un 70 % de avance, sería utilizada en algunas de sus áreas para atender a pacientes moderados con la COVID-19.

En un recorrido por la ciudad hospitalaria, que construye la empresa española FCC, la viceministra de Salud, dijo que para el sistema de salud es muy importante la continuidad de este proyecto "porque se amplia la capacidad instalada"

El Minsa comunicó además que ha hecho una nueva convocatoria para la contratación de médicos especialistas para sumarlos al equipo que lucha contra la pandemia, específicamente intensivistas o internistas con experiencia en cuidados intensivos.