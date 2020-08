Miriam Saavedra acusa a Carlos Lozano de haber filtrado su supuesta relación con Froilán

02/08/2020 Miriam Saavedra, de cena con amigas por Madrid con su look más sexy EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Miriam Saavedra se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica rosa en los últimos días por un supuesto affaire con Froilán - desmentido sin mucha convicción por parte de la peruana - y una discusión posterior con Mar Torres, ex del sobrino del Rey Felipe VI, en una discoteca madrileña. La ganadora de "Gran Hermano VIP", que ha vuelto a la primera plana mediática por todo lo alto, también ha protagonizado un enfrentamiento con su ex pareja, Carlos Lozano, que la ha acusado de aprovecharse económicamente de su relación.



Miriam, con la que hemos podido hablar, sigue sin querer confirmar una supuesta relación con Froilán. Sin perder la sonrisa, hace oídos sordos a las preguntas de si ha podido hablar con el hijo de la Infanta Elena, si éste la ha llamado después de la filtración del romance y si es cierto que tuvo una pelea con Mar Torres por el amor del nieto del Rey Juan Carlos.



Sin embargo, la peruana decide romper su silencio para acusar, indisimuladamente, a Carlos Lozano, de estar detrás de todo esto y de haber filtrado intencionadamente el affaire que supuestamente habría tenido con Froilán mientras ellos seguían manteniendo una relación de idas y venidas. Dolida, Miriam asegura también que el presentador está saliendo "con una niñata" que según la princesa inca, es vecina suya y todavía no ha alcanzado la mayoría de edad.



¡No te pierdas lo que Miriam Saavedra tiene que decirle a Carlos Lozano!