Microsoft se reúne con Trump para salvar acuerdo con TikTok

Satya Nadella

(Bloomberg) -- En un intento por salvar un acuerdo para comprar las operaciones estadounidenses de TikTok, el director ejecutivo de Microsoft Corp., Satya Nadella, habló con el presidente Donald Trump por teléfono sobre cómo asegurar la bendición de la administración para comprar la popular aplicación de video musical.

En una publicación de blog, Microsoft confirmó el domingo las conversaciones para comprar las operaciones de TikTok en Estados Unidos, así como en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y dijo que espera completar el trato a más tardar el 15 de septiembre.

La declaración pública del gigante de software sigue las discusiones a puerta cerrada con TikTok y Trump, quien planteó planes para una prohibición total de la aplicación por motivos de seguridad nacional y criticó públicamente la idea de un acuerdo el viernes por la noche. Las compañías ahora tienen 45 días para elaborar un plan aceptable para todas las partes, un plazo en el que insistió la Casa Blanca, según personas familiarizadas con el asunto. Las dos compañías aún no han resuelto los detalles clave para un acuerdo, incluido el precio, según personas familiarizadas las negociaciones.

TikTok se ha convertido en un punto crítico entre las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en los últimos meses, ya que políticos estadounidenses expresaron su preocupación de que la empresa matriz, ByteDance Ltd., podría verse obligada a entregar los datos de los usuarios estadounidenses a Pekín o utilizar la aplicación para influir en los 165 millones de estadounidenses, y más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, que la han descargado. La aplicación también provocó la ira del presidente de EE.UU. después de que activistas contra Trump utilizaran la plataforma para alterar las actividades de la campaña.

En su publicación de blog, Microsoft se comprometió a agregar más protecciones de seguridad, privacidad y seguridad digital a la aplicación TikTok y garantizar que todos los datos privados de los estadounidenses se transfieran a EE.UU. y se eliminen de los servidores fuera del país. La compañía también dijo que podría invitar a otros inversionistas estadounidenses a adquirir participaciones minoritarias en la compañía.

“Microsoft entiende plenamente la importancia de abordar las preocupaciones del presidente”, dijo la compañía. “Se compromete a adquirir TikTok sujeto a una revisión de seguridad completa y a proporcionar los beneficios económicos adecuados para Estados Unidos, incluyendo el Tesoro de Estados Unidos“.

Si se llega a un acuerdo, marcaría una intervención drástica del Gobierno de Estados Unidos en la empresa privada y alteraría el panorama tecnológico global. Le otorgaría a Microsoft un papel mucho más destacado en las redes sociales y la publicidad en línea, y amenazaría con poner fin a una era de globalización en la industria de la tecnología.

La declaración de Microsoft no dijo explícitamente si Trump aprobaría un acuerdo y desistiría de la prohibición de TikTok, aunque es probable que Microsoft solo hubiese hecho un pronunciamiento público de ese tipo si piensa que eso ocurrirá.

Una representante de TikTok se negó a formular declaraciones, mientras que un vocero de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bytedance está comprometido a convertirse en una empresa global y cumple estrictamente con las leyes locales, dijo el domingo el propietario de TikTok en un comunicado en línea.

La entrada en el blog de Microsoft es posterior a un fin de semana de tensas negociaciones entre Microsoft, TikTok y la Casa Blanca que duraron hasta altas horas de la noche, así como a una serie de apariciones en programas de televisión del domingo por la mañana por parte de políticos estadounidenses que intentaban influir en la decisión del presidente.

Las facciones dentro de la administración y el Congreso se han dividido en dos partes: Aquellos que desean mantener en funcionamiento la aplicación de video musical muy popular entregándola a una empresa estadounidense, y aquellos que desean prohibir la aplicación por completo en EE.UU. debido a las raíces chinas de TikTok. Esta última enviaría un mensaje a China de que Estados Unidos también puede impedir que las compañías de Internet operen en sus territorio, como lo hace China con Facebook, Twitter y Google.

A medida que TikTok se hizo popular, los funcionarios comenzaron a pedir una investigación de seguridad nacional sobre la aplicación.

TikTok ha rechazado repetidamente las acusaciones de que suministra información de sus usuarios a China o que está siendo presionada por Pekín, a pesar de que su empresa matriz, ByteDance Ltd., tiene su sede allí.

Después de que la pandemia de coronavirus tensó aún más las relaciones entre Estados Unidos y China, la retórica anti TikTok se hizo más fuerte. En junio, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y Trump plantearon una posible prohibición de la aplicación, lo que sugiere que podría haber una acción real detrás de las agresivas palabras contra China.

En respuesta, los inversionistas de riesgo de ByteDance, incluido Sequoia Capital, instaron al fundador y director ejecutivo de la compañía, Zhang Yiming, a evitar cualquier acción del Gobierno de Estados Unidos vendiéndoles una participación mayoritaria en TikTok, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg News en julio. En un primer momento, Zhang era reticente a ceder el control, pero Bytedance temía una prohibición total en EE.UU. y la pérdida de un negocio multimillonario, de acuerdo a personas familiarizadas con las deliberaciones.

Zhang cedió a la venta de una participación mayoritaria a inversionistas estadounidenses, pero el acuerdo fue insuficiente. Los funcionarios de la administración no querían dejar al fundador chino de la compañía ni siquiera con una participación minoritaria o que los aliados de capital de riesgo de ByteDance tengan una participación mayoritaria en la compañía, dijeron estas personas.

Mientras tanto, Microsoft y TikTok comenzaron las discusiones preliminares del acuerdo.

En ese momento, ByteDance enfrentaba amenazas cada vez más graves en EE.UU. Las propuestas de la compañía destinadas a calmar las preocupaciones de los reguladores estadounidenses sobre TikTok no eran suficientes y la compañía se estaba quedando sin tiempo y opciones, dijo una de las personas. El lunes, Zhang dijo a sus empleados en un memorando que ByteDance, aunque no está de acuerdo con la decisión de Trump, está explorando todas las posibilidades y trabajando las 24 horas para resolver su confrontación cada vez más intensa con las autoridades estadounidenses.

Durante el fin de semana, Pompeo dijo que la administración Trump anunciará pronto medidas contra “una amplia gama” de software de propiedad china que se consideren que presentan riesgos para la seguridad nacional, lo que sugiere que las acciones pueden ir más allá de la aplicación china.

La compra de las operaciones de TikTok en EE.UU. y los otros tres países, si se concluye, representaría un gran beneficio para Microsoft. La compañía de software más grande del mundo obtendría una aplicación de redes sociales que se ha ganado a los jóvenes con una cantidad constante de videos de baile, clips de sincronización de labios y memes virales.

Un acuerdo impulsaría a Microsoft a las redes sociales y los mercados publicitarios dominados por Facebook Inc. y Google.

Microsoft y TikTok ahora tienen 45 días para calcular el precio, los términos, cómo Microsoft pagaría por la unidad o cómo funcionaría cualquier intercambio de tecnología o transferencia de activos de la aplicación para compartir videos. Las negociaciones del acuerdo pueden complicarse por las tensiones entre los inversionistas de ByteDance, ansiosos por un gran pago por la popular aplicación, y los ejecutivos de Microsoft, que se consideran los salvadores de un negocio en problemas. La administración Trump también podría echar por tierra el proceso en cualquier momento.

Nota Original:Microsoft Tries to Salvage Deal to Buy TikTok, Appease Trump (2)

©2020 Bloomberg L.P.