Mataz asegura que Aze y Estral tiene nivel superior en liga mexicana de LoL

Fotografía cedida este lunes por la Liga de Videojuegos Profesional México, que muestra al mexicano Julián 'Mataz' Cárdenas, jungla de Team AZE, subcampeón mexicano de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Liga de Videojuegos Profesional México /SOLO USO EDITORIAL

México, 3 ago (EFE) .- Julián 'Mataz' Cárdenas, jungla de Team AZE, equipo subcampeón de la Liga mexicana del videojuego League of Legends (LoL), aseguró este lunes que en el torneo Clausura 2020 de la División de Honor su escuadra y el bicampeón Estral Esports tienen un nivel superior a los demás.

"Estral y nosotros tenemos un nivel superior a los demás. Los otros semifinalistas, Arctic Gaming está por encima de Cream Real Betis, pero no de nosotros" dijo a Efe.

Mataz se prepara con AZE para enfrentar el miércoles a Cream, en la semifinal del Clausura, serie en la que enfrentará a su antiguo equipo.

"Sé que vamos a ganar, pero siempre es divertido jugar contra amigos. Espero que metan las manos, la verdad no se les ha visto tan bien este torneo y espero sea una serie divertida. Creo que será 3-0 para nosotros", afirmó.

AZE terminó como líder del Clausura al sólo caer una vez ante Estral en la fase regular, organización que los barrió en la final del Apertura por 3-0.

Mataz llegó a reforzar a AZE en el presente torneo, junto al soporte costarricense Steven 'MadBlade' Araya, ex jugador de Pixel Esports Club de la Liga Latinoamérica, la primera división en la región de League of Legends.

Mataz y MadBlade se unieron a la sólida base de AZE formada por Guillermo 'VirusFX' Navarrete, Ian '1an' Espinosa y el peruano Miguel 'Hakuma' Aylas.

"Este AZE es mejor que el pasado. La llegada de MadBlade cambió al equipo, es un soporte de Primera División, que vino a comerse la División de Honor, aporta en la rotación, mete demasiada presión en el mapa. Jugar con él en la jungla es fácil por el hecho de que siempre estoy con ventaja numérica ante el enemigo", señaló.

Mataz reconoció que los refuerzos se acoplaron rápido al equipo, gracias al staff técnico encabezado por el peruano Jorge 'Kouke' Bravo.

Sobre los errores que tienen que corregir, Mataz explicó que a veces pierden la posición en el mapa, lo que le da ventaja a sus rivales.

"En lo personal aporté un estilo más agresivo de lo que estaban acostumbrados y aprendí a ser más eficiente, a mejorar mi estilo de juego porque antes sólo era muy agresivo y si no me salía mi juego, me quedaba atrás", concluyó.