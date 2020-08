Marruecos.- Mueren siete migrantes por el hundimiento de una embarcación frente a las costas de Marruecos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Al menos siete migrantes han muerto este lunes a causa del hundimiento de una embarcación frente a las costas de la ciudad marroquí de Tarfaya, cuando se dirigía hacia las Islas Canarias, según han confirmado las autoridades de Marruecos.



Las autoridades provinciales han indicado que entre los fallecidos hay cinco mujeres y han agregado que todos ellos son ciudadanos de países africanos, sin dar más detalles, tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.



Asimismo, han indicado que 40 migrantes han sido interceptados en la zona y puestos en cuarentena de cara a que se les realicen las pruebas del coronavirus.



Según estas informaciones, las autoridades de la provincia de El Aaiún-Saguía el Hamra han abierto además una investigación bajo supervisión de la Fiscalía para esclarecer las causas del suceso.



La activista y defensora de los Derechos Humanos Helena Maleno ha indicado que en la embarcación iban 60 personas y ha agregado que al menos trece de ellas están desaparecidas, un extremo sobre el que no se han pronunciado las autoridades de Marruecos.



Maleno ha lamentado que "la peligrosidad de la ruta a Canarias, la debilidad de las zodiacs para cruzar el Océano Atlántico y también los servicios de rescate, que no han respondido a las llamadas de socorro, han provocado la tragedia". "El control migratorio no puede ser superior al derecho a la vida", ha subrayado.