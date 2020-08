Manifestaciones y bloqueos contra la nueva fecha de elecciones en Bolivia

Un grupo de personas bloquean una carretera durante una protesta debido al nuevo aplazamiento de las elecciones bolivianas este lunes, en El Alto (Bolivia). EFE/ Stringer

La Paz, 3 ago (EFE).- Bolivia vive este lunes una jornada con bloqueos y manifestaciones de sectores sociales que exigen que las elecciones sean el 6 de septiembre y no el 18 de octubre como anunció el organismo electoral del país.

Algunos puntos críticos de las protestas están en Senkata, una zona de El Alto, ciudad vecina de La Paz, que conecta a ambas ciudades con el resto del país, y en Cochabamba, donde se obstruye la conexión de una de las vías con el oriente del país.

También se han reportado bloqueos en algunas zonas de los departamentos orientales de Santa Cruz y Beni.

Cientos de personas en plena vía, muchas de ellas aglomeradas, impidieron el paso de vehículos en cumplimiento del "paro indefinido" convocado a partir de esta jornada por la Central Obrera Boliviana (COB).

Algunas escenas mostraron una especie de alfombras de piedras a los largo del asfalto, en las que se colocaron ramas de árboles secos e inclusive se quemaron llantas, mientras los manifestantes sostenían pancartas en las que se identificaba al sector movilizado.

El ente de máxima representación de los trabajadores bolivianos decidió aplicar como medida de presión un bloqueo nacional de caminos, a pesar de haber asistido la pasada semana a una reunión con el Tribunal Supremo Electoral.

En esa ocasión el ente electoral expuso las razones por las que se fijó la nueva fecha de los comicios, ya aplazados desde el 3 de mayo pasado, bajo el argumento del incremento de contagios de COVID-19 en el país.

TEMOR AL CONTAGIO POR LAS PROTESTAS

"Hacemos un llamado a los dirigentes de la COB y de otros sectores para que no hagan bloqueos y movilizaciones. Las movilizaciones y cualquier aglomeración, del color político que sea, disparará los contagios en El Alto y en La Paz", escribió en Twitter la presidenta interina del país, Jeanine Áñez.

En tanto que el Ministerio de Salud criticó las protestas al considerar que las impulsan grupos "que solo velan por sus intereses" y advirtió de que esas aglomeraciones provocarán un "inminente de contagio" del nuevo coronavirus.

No obstante, las medidas de bioseguridad que los protestantes han tomado son relativas, pues así como algunos utilizan tapabocas, muchos están sin ese objeto para evitar contagios.

Bolivia reporta 3.153 muertes y 80.153 contagios desde que se identificaron los primeros casos en marzo pasado.

Este pasado domingo se han reportado 89 decesos a causa del nuevo coronavirus, lo que representa la jornada con mayor cantidad de muertes.

Estas cifras sitúan a Bolivia entre uno de los países del mundo más afectados por la pandemia en función de su población, de unos once millones y medio de habitantes, según estudios como los que elabora la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

Bolivia tiene que elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores, en unos comicios pendientes desde la anulación de los de octubre del año pasado entre denuncias de fraude, aún bajo investigación judicial, a favor de Evo Morales, que había sido declarado vencedor pero anunció su renuncia denunciando que era presionado por un golpe de Estado para negarle su triunfo y obligarlo a dejar el poder.