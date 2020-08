"Lovers Rock", de McQueen, inaugurará el 58 Festival de Cine de Nueva York

En la imagen, el director británico, Steve McQueen. EFE/EPA/GUS RUELAS/Archivo

Nueva York, 3 ago (EFE).- La película "Lovers Rock", del cineasta británico Steve McQueen y que forma parte de la antología "Small Axe", inaugurará el Festival de Cine de Nueva York de este año, informó este lunes la institución que organiza la muestra, Film at Lincoln Center.

La colección "Small Axe", compuesta por cinco largometrajes y que se estrenará este año en la cadena pública británica BBC y en Amazon Prime, cuenta diferentes historias de la comunidad antillana de Londres desde finales de 1960 a mediados de 1980, cuyas vidas se han visto marcadas por su propia fuerza de voluntad pese al rampante racismo y discriminación.

En concreto, "Lovers Rock", que se estrenará a nivel mundial en el festival, gira en torno a una historia de amor ficticia en una fiesta de música blues a principios de los 80, una cinta en la que la actriz Amarah-Jae St. Aubyn se estrena en la gran pantalla junto con el ganador del premio BAFTA a mejor actor revelación 2020 Micheal Ward.

Además, participan Shaniqua Okwok, Kedar Williams-Stirling, Ellis George, Alexander James-Blake y Kadeem Ramsay.

Otras dos de las películas de la antología "Small Axe", "Magrove" y "Red, White and Blue", también celebrarán su premier mundial en la 58 edición del Festival de Cine de Nueva York, cuyo programa completo tienen previsto anunciar los organizadores en las próximas semanas.

"Mangrove" llevará hasta Nueva York la historia real de un grupo de activistas negros que se enfrentaron con la Policía en unas protestas en 1970 y el juicio que lse siguió, mientras que "Red, White and Blue" gira en torno a Leroy Logan, quien vio a su padre ser atacado por dos agentes, lo que le llevó a unirse a la policía de Londres y a cambiar su carácter racista desde dentro.

"Es un honor increíble y me llena de humildad proyectar tres de mis películas en el Festival de Cine de Nueva York. Es especialmente significativo para mí en este momento concreto compartir estas historias como un hombre negro de ascendencia antillana", afirmó McQueen en el comunicado del Film at Lincoln Center.

Por su parte, el director de programación de la muestra neoyorquina, Dennis Lim, señaló que las tres películas de McQueen "hablan con fuerza y con urgencia sobre el momento presente de reconocimiento de la verdad sobre la brutalidad policial y el racismo sistemático".

La 58 edición del Festival de Cine de Nueva York se centrará en proyecciones virtuales y en espacios exteriores, aunque aseguró que es posible también que se celebren proyecciones en espacios interiores según las directivas de las autoridades estatales y sanitarias.

Además, este año se ha aliado con varias instituciones culturales de la Gran Manzana, como el Museum of Moving Image o el Science Hall, para organizar dos autocines: el de Queen, en Flushing Meadows Corona Park, y el de Brooklyn, en el Brooklyn Army Terminal.

"Esta alianza emocionante e histórica tiene el objetivo de actuar como un esfuerzo de cooperación para volver a llevar películas a los neoyorquinos de manera segura y para subrayar el poder del cine para construir una comunidad", señala el Film at Lincoln Center en un comunicado.

Desde su primera edición en 1963, el Festival de Cine de Nueva York ha inaugurado su muestra con películas de la talla de "The Irishman" (Martin Scorsese), "13TH" (Ava DuVernay), "Life of Pi" (Ang Lee)," Mystic River" (Clint Eastwood), "Pulp Fiction" (Quentin Tarantino), "Celebrity" (Woody Allen) o "Todo sobre mi madre" (Pedro Almodovar).