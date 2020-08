Libia.- Libia confirma el hallazgo de los cadáveres de tres migrantes en las costas cercanas a Trípoli

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Libia han confirmado este lunes el hallazgo de los cuerpos de tres migrantes en las costas de una localidad cercana a la capital, Trípoli, un día después de interceptar otra embarcación frente a sus costas.



Los cuerpos han sido arrastrado por las olas hasta la zona de Ghot Roman, ubicada en Tajura, tal y como ha recogido el diario 'The Libya Observer'. Por el momento no hay detalles sobre el posible hundimiento de una embarcación en la zona.



La Guardia Costera interceptó el domingo una embarcación con 20 migrantes a bordo frente a las costas de la localidad de Mellita (oeste), tal y como confirmó el Ministerio del Interior, que agregó que la embarcación en la que intentaban cruzar el mar Mediterráneo había sufrido problemas.



Por otra parte, el Gobierno de unidad libio, con sede en Trípoli, afirmó el domingo que había arrestado a un traficante de personas y 55 migrantes durante una operación contra la trata de personas en la ciudad de Zliten.



La semana pasada, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció la muerte de tres migrantes sudaneses tras ser tiroteados por las autoridades libias cuando éstos intentaron huir del puerto de Joms después de que el bote con el que pretendían llegar a Europa fuera interceptado por la Guardia Costera.



La OIM reiteró asimismo que "Libia no es un puerto seguro", por lo que repitió su llamamiento a la Unión Europea (UE) y a la comunidad internacional en general para que emprendan "acciones urgentes para acabar con la devolución de gente vulnerable a Libia".



Libia está sumida en el caos desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011. En estos años, se ha convertido en una plataforma para que los migrantes llegados de todo el continente intenten llegar a Europa por mar. Ante la afluencia de migrantes, Italia y Malta cerraron sus puertos a los barcos de rescate de las ONG.