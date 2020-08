Jesús Seade: Mi candidatura es sólida y apropiada para sacar la OMC del hoyo

Jesús Seade, candidato mexicano a la dirección general de la Organización Mundial del Comercio (OMC). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

París, 3 ago (EFE).- Jesús Seade, candidato mexicano a la dirección general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), considera que él tiene experiencia y solidez para sacarla "del hoyo profundo en que se encuentra" y promete poner el liderazgo que cree que ha faltado para que los países negocien su desbloqueo.

En una entrevista con Efe en París, donde ha estado tras haber pasado por Alemania y por la sede de la OMC en Ginebra dentro de la gira para su campaña, el subsecretario de la cancillería para Norteamérica no se priva de reseñar fallas del secretario general saliente, el brasileño Roberto Azevedo.

Seade, de 73 años, no quiere descubrir sus cartas, pero dice tener sugerencias para que los miembros de una organización que él mismo contribuyó a forjar discutan y lleguen a compromisos en cuestiones peliagudas como el sistema de resolución de controversias.

NI PROESTADOUNIDENSE NI ANTIESTADOUNIDENSE

Pregunta: ¿Teme ser percibido como un candidato proestadounidense por las relaciones tan estrechas como negociador del nuevo tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá?

Respuesta: No lo soy en absoluto. No soy antiestadounidense tampoco. Lo que he hecho es negociar un tratado muy duro, muy ambicioso, en el que Estados Unidos sin duda hubiera preferido tener un negociador más suave y más fácil.

P: Ante la confrontación entre Estados Unidos y China, ¿qué receta puede proponer para sacarnos del hoyo?

R: No es únicamente con China. Estados Unidos tiene una confrontación muy seria con la Unión Europea porque hay una diferencia total de filosofía en la resolución de controversias.

Europa es un miembro especialmente favorable a un medio de resolución fuerte. Estados Unidos ha sido muy crítico de las cosas que han sucedido. Y necesitamos una personalidad que sepa negociar, que dé evidencia de que va a ser capaz de hablar como iguales con los países.

Puedo convencerles de la necesidad de negociar en serio, de proponer ideas, de buscar soluciones de compromiso. Eso lo tengo. Y la segunda cosa que tengo es profundo conocimiento de los acuerdos de la OMC. No solo su contenido, su historia, su geografía, el porqué de ciertos balances. Ofrezco las dos cosas: negociador experto y respetado por todos y experto comercial a fondo.

EE.UU. NO TIENE INTERÉS EN ROMPER CON LA OMC

P: ¿Con una Administración Trump bis cree que se podría llegar a algún acuerdo para sacar la OMC del atolladero en el que está?

R: Creo que ellos van a querer negociar siempre y cuando sientan que los problemas que ellos consideran inaceptables se negocian. No necesariamente que se lleven a donde ellos exigen. Eso es negociar: llegar a justos compromisos que le den a todo el mundo lo que necesita y que todo el mundo encuentre satisfactorios.

Estados Unidos habla mucho de salirse de la OMC y que no haya órgano de apelación, pero eso es una táctica de negociación. El medio empresarial de Estados Unidos no tendría el menor interés en salir de este medio, jamás. Y tampoco los políticos, de un color y del otro, demócratas y republicanos, siempre y cuando sientan para qué negociar.

Para eso hace falta una dirección general fuerte. Hasta ahora hemos tenido una muy competente, muy honesta, pero muy ausente de las discusiones. Eso no puede ser. Necesitamos liderazgo.

P: Los europeos quieren para el sistema comercial internacional un impuesto por las emisiones de carbono a las importaciones. ¿Es un obstáculo para un acuerdo en la OMC?

R: En esta tercera década del nuevo milenio es cada vez más difícil, es imposible, que el sistema comercial multilateral siga ignorando en su totalidad al medio ambiente. Tenemos que responder al llamado del público.

CHINA TAMPOCO PONDRÁ EN PELIGRO LA OMC

P: Estados Unidos y la Unión Europea se han quejado de que China se ha aprovechado de forma desleal de su entrada en la OMC, por ejemplo con falta de reciprocidad en las inversiones. ¿Es un problema que no se ha atajado suficientemente?

R: Estoy convencido de que China tiene un interés tan fuerte como el que más por preservar una OMC relevante y fuerte. Tenemos que encontrar las áreas principales que los separan y entrar en discusiones una por una. Hay discusiones sobre el órgano de apelación y yo creo que es resoluble.

En materia de subsidios, China ha dicho claramente que para ellos es algo que ya negociaron cuando entraron. Otros países, quizás la mayoría, dicen que no, que hay que revisar ese tema. No le corresponde al director general decir si es algo que se puede o se debe hacer. Eso tiene que ser entre los países.

Pero en la medida en que eso es algo muy importante, no puede ser una cuestión insalvable porque la OMC le importa mucho a China, al igual que a Europa y a Estados Unidos. Quizás no ha habido una directiva suficientemente fuerte para traerlos a la mesa y decirles: bueno señores, de qué estamos hablando. Eso es lo que les hace falta, que les ayuden.

Ángel Calvo