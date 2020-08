Israel ataca objetivos del Ejército sirio en respuesta a incidente en Golán

Vehículos militares israelíes se reubican junto a la frontera sirio-israelí, en los Altos del Golán. EFE/ATEF SAFADI

Jerusalén, 3 ago (EFE).- Israel atacó hoy objetivos del Ejército sirio en respuesta al incidente de anoche en los Altos del Golán ocupados cuando cuatro sospechosos, que murieron por fuego israelí, intentaron colocar explosivos en la valla de seguridad con Siria.

"En respuesta, aviones de combate y helicópteros atacaron objetivos militares en el sur de Siria, pertenecientes a las Fuerzas Armadas sirias", informó el Ejército israelí sobre unas operaciones que lleva a cabo intermitentemente en el país vecino pero no siempre asume la autoría.

"Los objetivos alcanzados incluyen puestos de observación y sistemas de recopilación de inteligencia, instalaciones de artillería antiaérea y sistemas de comando y control en bases del Ejército sirio", detalló en un comunicado militar.

Los cuatro sospechosos que se acercaron anoche a la línea púrpura que separa Siria del territorio ocupado controlado por Israel iban armados con pistolas y artefactos explosivos y fueron alcanzados por disparos desde tierra y aire del Ejército israelí.

Israel no ha confirmado su identidad aunque no se ha descartado que puedan estar vinculados a la milicia chií libanesa Hizbolá o a grupos proiraeníes que operan en Siria junto al presidente sirio Bachar al Asad.

El incidente de ayer se produce después de un intento de infiltración la semana pasada de un grupo armado de Hizbolá, según Israel, en la frontera con Líbano que desencadenó un intercambio de fuego sin causar víctimas.

La alerta había subido en el norte del país después de que un ataque en Damasco, atribuido a Israel, matara a cinco combatientes, uno de ellos miembros de Hizbolá por lo que el grupo amenazó con responder.

Israel interviene en Siria para evitar que Hizbolá y fuerzas proiraníes se asienten en el país, pero ha desencadenado momento de tensión por posibles represalias.

El Ejército israelí hace responsable al Gobierno sirio de toda actividad que emana de ese territorio y advirtió hoy que "seguirá operando con determinación contra toda violación de la soberanía israelí".