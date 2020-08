Inglaterra mantendrá estímulo pese a divergencia sobre economía

(Bloomberg) -- El Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés) debe continuar adoptando una política monetaria de flexibilización aunque haya discrepancia a nivel interno sobre el ritmo de la recuperación económica en medio de una recesión provocada por el coronavirus.

Si bien miembros del BOE dirigidos por el gobernador Andrew Bailey tienen diferentes opiniones sobre cómo la economía está reaccionando al impacto de la pandemia, se espera que en la próxima decisión de política del jueves se mantengan las tasas de interés en un mínimo histórico y que el programa de compra de activos siga sin cambios.

Según economistas, es una postura que durará muchos meses, lo que debería dar seguridad a hogares, empresas e inversionistas durante la crisis.

“Parece haber una división entre los diferentes miembros sobre el progreso de la recuperación”, dijo George Buckley, economista de Nomura International Plc. “Pero sospecho que probablemente no habrá mucha división en la próxima votación”.

La alineación difiere de la recesión durante la crisis financiera mundial de 2008, cuando los funcionarios dirigidos por el entonces gobernador Rey Mervyn estuvieron en desacuerdo tanto sobre el panorama económico como sobre la respuesta al mismo.

Fue un período con votos simultáneos para aumentar y reducir las tasas de interés y, a medida que se agudizó la agitación, el desacuerdo resultó en una divergencia pública que dejó a la institución mal parada.

Esta vez hay divisiones sobre las perspectivas económicas. Andy Haldane, economista jefe del BOE, se muestra optimista sobre una recuperación rápida, mientras que Silvana Tenreyro dice que el rebote probablemente será limitado.

Pero en la política monetaria hay menos división, a pesar de que Haldane votó en contra de la última ronda de flexibilización cuantitativa, prefiriendo esperar más evidencia.

El BOE ya inició la compra de bonos adicionales por 300.000 millones de libras (US$393.000 millones) como parte de su respuesta de emergencia al virus, y economistas esperan que la institución compre otros 50.000 millones de libras antes de fin de año.

Nota Original:BOE to Keep Backing Stimulus Even as Splits Emerge on Economy

©2020 Bloomberg L.P.