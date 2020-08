Ibargüen y Arévalo encabezan la preselección de Colombia para el atletismo de Tokio

En la imagen, la campeona olímpica vigente de triple salto, Caterine Ibargüen. EFE/Sebastien Nogier/Archivo

Bogotá, 3 ago (EFE).- La campeona olímpica vigente de triple salto, Caterine Ibargüen; Eider Arévalo, oro en los 20 kilómetros marcha del Mundial de 2017, y Anthony Zambrano, plata en los 400 metros en el campeonato de Doha 2019, encabezan la preselección de 55 deportistas de Colombia para el atletismo de Tokio 2020.

El presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Ramiro Varela, afirmó en una rueda de prensa que se espera que de este grupo de deportistas, al menos 35 puedan estar en los Olímpicos, que fueron aplazados al 2021 por la pandemia de la COVID-19.

"Colombia se ha venido preparando en atletismo con una dedicación gigante de años y llegamos a este final del ciclo olímpico. El primer resultado que esperamos tener es en participantes", añadió Varela, quien recordó que Colombia estuvo representada con 32 atletas en Londres 2012 y 33 en Río 2016.

Además de Ibargüen, Arévalo y Zambrano, del listado colombiano también hacen parte la maratonista Angie Orjuela, bronce en los Panamericanos de Lima 2019; el lanzador de disco Mauricio Ortega, múltiple campeón regional de su disciplina, y la marchista Sandra Arenas, la primera deportista del país que se clasificó a Tokio.

En ese sentido, el presidente de la Federación apuntó que espera que el país tenga, "como mínimo", unos seis finalistas que se cuelguen, al menos, tres medallas, pues en Río 2016 llegaron a la última fase dos deportistas y Colombia consiguió un oro, que fue el de Ibargüen.

"Vamos a tener un crecimiento grande en el atletismo colombiano", aseveró.

En la rueda de prensa también estuvo Zambrano, quien tenía previsto viajar a Europa en el vuelo del deporte colombiano del pasado 19 de julio pero tuvo que bajarse a última hora porque no recibió a tiempo el resultado de su prueba de COVID-19.

El atleta, campeón panamericano vigente de los 400 metros, aseguró que en los próximos 10 ó 15 días estará viajando a Europa para continuar con su preparación para los Juegos Olímpicos.

"Estoy feliz porque voy por una medalla olímpica, estoy entrenando fuerte", aseveró.

Entre tanto, Arévalo señaló que se entrena en el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, donde hace mes y medio le permitieron prepararse "al aire libre, en un lugar muy seguro".

"Esto me ha ayudado muchísimo en la preparación, he mejorado mucho mi nivel y estado de forma, muy pronto estaré compitiendo", afirmó el campeón mundial y agregó que su primera competencia será el próximo 10 de octubre.

"Vamos a empezar a entrenar mucho más fuerte", agregó el colombiano, que en Río 2016 ocupó el decimoquinto lugar y en Londres 2012 llegó en el vigésimo puesto.