Google lanza Pixel 4a de US$349 tras retraso por pandemia

(Bloomberg) -- Google de Alphabet Inc. lanzó el lunes el teléfono inteligente Pixel 4a, el sucesor de su primer dispositivo Pixel económico, que finalmente ganó impulso de ventas el año pasado.

Si bien las primeras cuatro generaciones del Pixel de alta gama han sido en su mayoría bien recibidas y han establecido una marca sólida por su cámara móvil líder en su clase, sus ventas han quedado muy rezagadas rezagas frente a pares como Samsung Electronics Co. Sin embargo, el Pixel 3a de 2019 redujo las especificaciones y el precio y ha demostrado ser “muy exitoso”, según la compañía.

El nuevo teléfono del propietario de Android saldrá a la venta el 20 de agosto y viene en un solo tamaño de pantalla, 5,8 pulgadas, con la pantalla OLED rodeada de biseles delgados y una cámara selfie en la esquina superior izquierda. El negro mate es la única opción de color y Google está trayendo de vuelta su lector de huellas digitales para identificación biométrica en la parte posterior del dispositivo.

La clave del atractivo del Pixel 4a será el precio de US$349, combinado con la misma cámara de alta calidad del Pixel 4 del año pasado. Eso es US$50 más bajo que el precio inicial de 3a y mantiene las especificaciones, que incluye 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, pero carece de carga inalámbrica.

Las ventas de Pixel aumentaron 52% en 2019 a 7,2 millones de unidades, según una investigación de mercado de IDC. Eso está muy lejos de sus pares Samsung y Huawei Technologies Co., los dos principales proveedores de dispositivos Android, que cada uno vendió más de 50 millones de teléfonos inteligentes en el segundo trimestre de este año, pese a la pandemia. La esperanza de Google es que el Pixel 4a, al ser más asequible, amplíe su audiencia potencial y aumente las ventas, aunque la compañía también está en negociaciones con Samsung para promover de manera más destacada los servicios de Google en dispositivos Galaxy, informó Bloomberg News.

En una entrevista, Brian Rakowski, uno de los vicepresidentes del equipo de Pixel, dijo que la compañía Alphabet esperaba lanzar el nuevo dispositivo a mediados de mayo en su conferencia anual I/O, que fue cancelada debido a la pandemia de covid-19. Atribuyó la demora a la desaceleración y la complejidad de la fabricación durante el período.

Fue difícil enviar ingenieros de EE.UU. a China durante el brote de virus para solucionar problemas en el sitio y las discusiones tuvieron que llevarse a cabo a través de videoconferencia, dijo. Google ya tenía algunos ingenieros en China, lo que hizo posible finalmente lanzar el dispositivo.

El lunes, Google también anunció que planea lanzar al menos dos teléfonos adicionales en el otoño: una versión 5G del Pixel 4a, así como un nuevo modelo de gama alta, el Pixel 5. La edición Pixel 4a 5G costará US$150 más que el modelo básico, mientras que Google no reveló el precio del Pixel 5, aunque el precio de Pixel 4 comenzaba en US$799.

Pixel 4a recibirá reservas inmediatamente y las entregas están programadas para el 20 de agosto, que es cuando también estará disponible para comprar a través de Best Buy Co. y Amazon.com Inc.

