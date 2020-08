Gemma Arterton estrena "Summerland": Un amor prohibido en la II Guerra Mundial

Fotografía cedida por IFC Films de la actriz Gemma Arterton. Hay muchas historias contadas sobre la II Guerra Mundial y otras que aún ni se han escrito, y con ese espíritu la actriz británica Gemma Arterton protagonizó en "Summerland" una historia de amor entre dos mujeres que arranca en el periodo de entreguerras. EFE/ Michael Wharley

Los Ángeles (EE.UU.), 3 ago (EFE).- Hay muchas historias contadas sobre la II Guerra Mundial y otras que aún ni se han escrito, y con ese espíritu la actriz británica Gemma Arterton protagonizó en "Summerland" una historia de amor entre dos mujeres que arranca en el periodo de entreguerras.

La actriz, que saltó a la fama al ser la "chica Bond" del agente 007 "Quantum of Solace", estrena este agosto un drama de época en el que da vida a una historiadora que vive aislada en su casa de la costa después un desengaño amoroso tras el que se ve obligada a cuidar de un niño evacuado de Londres en plena guerra.

"Me gustaba la historia entera, el personaje de ella y el hecho de que un romance LGTB puede dar un contexto contar algo refrescante, además de ser un amor prohibido", explica Arterton en una conversación telefónica con Efe.

Dirigida por Jessica Swale, que debuta en el cine tras una carrera dedicada al teatro británico, la cinta narra la complicada relación entre una mujer adulta e intelectual que se siente rechazada por la sociedad, y un niño (Lucas Bond) que busca una familia a la que pertenecer.

"El contexto de la II Guerra Mundial es el trasfondo que explica la evacuación del joven. La historia podría ser de cualquier época, aunque en esa ser gay no estaba especialmente aceptado", razona Arterton.

ARTERTON: "ES UN MOMENTO MEJOR PARA SER MUJER EN LA INDUSTRIA AUDOVISUAL"

La cinta, comandada por una directora y centrada en el amor entre dos mujeres, contrasta con la mayoría de historias narradas con las guerras mundiales de fondo, algo que Arterton atribuye a los cambios en la era de los movimientos "MeToo" y "Time's Up", ante los que ha sido muy vocal.

"Es real, hay lago cambiando a la otra de hacer películas de mujeres sobre mujeres, hay más diversidad, está claro que hay algo cambiando y es un mejor momento para ser mujer en la industria audiovisual", considera.

El estreno internacional de "Summerland" estaba previsto para ser una de las opciones que ver en cines este verano, pero la pandemia del coronavirius ha obligado lanzar la película por las plataformas de "streaming" esta misma semana.

INTERNET: LANZAMIENTO DE "SUMMERLAND" ANTES DEL ESRTENO DE "THE KING'S MAN"

"Summerland" es una producción independiente que ha apostado por internet en lugar de quedar guardada en el cajón esperando la apertura de salas en la mayor parte del mundo.

"Yo estoy feliz de hacer películas y lo que me gusta es hacerlas, pero sí esperemos que la gente siga queriendo ir al cine", señala la actriz, quien a finales de este año estrena una superproducción "The King's Man", cuyo estreno en cines sigue siendo una incógnita.

"Son películas que merecen ser vistas en pantalla grande -defiende-, estuvieron creadas para eso".

"The King's Man" es la precuela de la saga de acción y comedia "Kingsman", sobre en una organización secreta de espionaje, formada por caballeros británicos de lo más refinados, que debe reclutar nuevos integrantes y relacionarse con sus homólogos estadounidenses.

Arterton se sumará a una saga que en su reparto ha contado, entre otros, con Colin Firth, Julianne Moore y Samuel L. Jackson.

No será la primera vez que la actriz se ponga la frente de una gran saga, pues fue "chica bond" junto a Daniel Craig en "James Bond: Quantum of Solace", aunque la británica ha seguido participando en proyectos independientes.

"Lo que me gusta de trabajar en cintas independientes es que hay más equipo, casi conoces el nombre de todos, hay más sensación de trabajar todos a una. En grandes superproducciones estas más perdido, hay gente que nunca conoces... Sin embargo, en 'The King's Man' la experiencia fue muy familiar", afirma.

Javier Romualdo