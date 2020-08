Fútbol/Liga Europa.- Cucurella: "Ante el Inter nos podemos sacar la 'espinita' del final de temporada"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del Getafe Marc Cucurella se mostró optimista de que este miércoles puedan eliminar al Inter de Milán en los octavos de final de la Liga Europa para así poder sacarse "la 'espinita'" que tienen desde el final de la temporada en LaLiga Santander.



"Aparte de hacer historia, nos vendrá bien porque no tuvimos el final de temporada que deseábamos y si en este partido salen las cosas bien podemos hacer algo histórico y sacarnos esa 'espinita' que llevamos desde final de temporada", señaló Cucurella en rueda de prensa telemática.



Para el catalán, "fue duro estar tantos meses ahí arriba y en el último partido quedarte fuera de Europa". "Estos días han venido bien para desconectar y centrarnos en una competición única y superimportante, y si lo hacemos bien se va a olvidar todo y los ánimos van a estar de nuevo arriba", se sinceró.



El jugador 'azulón' cree que los días de descanso tras acabar LaLiga Santander les han venido "bien" y les han servido para "preparar mejor el partido". "Cada uno hemos venido en momentos diferentes de forma, pero hemos trabajado bien e iremos con todo", apuntó.



El internacional Sub-21 remarcó que pueden ser "un equipo muy duro" y que esta clase de partidos se les dan "bien". "Será difícil porque son un gran equipo y vamos a intentar luchar con nuestras armas", admitió.



"Nos ha tocado un rival duro, pero le vamos a poner las cosas difíciles haciendo nuestro fútbol y sacando partido a nuestras virtudes como demostramos ante el Ajax y los equipos del 'top 3' de la Liga. Sólo tenemos que pulir detalles que nos hicieron no ganar los partidos de Liga. Es una final e iremos a por todas", añadió.



Cucurella, que con el paso de los días ya ha ido "visualizando" el duelo con los 'neroazurri', espera dedicar el triunfo a todos los aficionados del Getafe que "lo están pasando mal" y reconoció que les puede favorecer el que sean "menos favoritos" que el Inter porque así se sienten "más cómodos".



El polivalente jugador también cree que si pasan a cuartos después de eliminar "a dos de los favoritos" como el Ajax y el Inter tendrán rivales "difíciles" todavía por delante, pero que será "un paso adelante" y se empezará a tener "un poco más de respeto" y a "ver con otros ojos" al Getafe. "Si ganamos empezaremos a soñar", confesó.



"Hasta el momento de la pandemia creo que hicimos una temporada espectacular y después no estuvimos al nivel que teníamos. Nos han faltado los resultados porque a nivel de juego creo que hemos estado bien. Es difícil estar siempre entre los mejores", resumió sobre el año un Cucurella, "feliz" de estar en el club madrileño. "Venir aquí es una de las mejores decisiones que he tomado, me ha hecho crecer como futbolista", sentenció.