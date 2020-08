Fútbol.- Sandoval: "Se ha hecho justicia"

"No se me pasa por la cabeza que un club como el Deportivo no se presente"



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del CF Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, ha asegurado que la decisión del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de obligar a disputar el partido aplazado ante el RC Deportivo ha hecho "justicia" con su equipo, ya que permite recuperar el "equlibrio deportivo" de LaLiga SmartBank, y ha afirmado que "no" se le pasa "por la cabeza" que el conjunto coruñés "no se presente".



"Se ha hecho justicia, pedíamos que como mínimo se jugase. Respetamos los protocolos, dijimos hace dos o tres días que estábamos en condiciones de jugar. Debemos ir a A Coruña, jugar el partido y ganarnos el derecho a jugar el 'playoff'. No se puede quitar la ilusión a unos jugadores", declaró este lunes en rueda de prensa tras conocer la decisión del Comité de Competición.



El organismo dependiente de la RFEF decidió que el partido pendiente entre el Deportivo de La Coruña y el equipo fuenlabreño, correspondiente a la última jornada de LaLiga SmartBank, se jugase este miércoles 5 de agosto. El duelo se suspendió el pasado 20 de julio por la aparición de varios casos positivos de coronavirus en la expedición del Fuenlabrada.



"Nosotros jugamos un partido menos que el Elche, deberíamos jugar los mismos para tener equilibro deportivo. Le deseamos lo mejor al Deportivo, solamente podemos agradecer todo al médico del Deportivo, que nos ha ofrecido medicamentos y ha estado pendiente de nosotros. Tenemos que terminar los dos la competición para que no salgan perjudicados más equipos", explicó.



En este sentido, el preparador madrileño reiteró que solo han pedido poder disputar el encuentro. "Lo único que queremos es jugar el partido, no vamos a tener más beneficio, al contrario. Venimos de un confinamiento de 20 días en habitaciones individuales, los jugadores lo han pasado mal. Nos toca resetear, luchar por los compañeros y remontar en el campo", indicó.



Además, Sandoval no cree en la posible incomparecencia del equipo gallego, crítico con la decisión de aplazar solo ese partido y que llegará a la cita sin opciones matemáticas de permanencia. "Pensamos que se va a jugar el partido, así lo ha querido Competición. Hemos acatado las decisiones, y no se me pasa por la cabeza que un club como el Deportivo no se presente", manifestó.



Así, recordó que el equipo fuenlabreño "nunca" se ha quejado por el calendario. "Hemos puesto mucho trabajo para ser el mejor equipo después del confinamiento. Si perdemos, todo el mundo para casa; si ganamos, nadie nos va a discutir lo que han hecho estos jugadores dentro del campo. Me han dado una lección de vida, no querían que nadie se lo ganase fuera del campo. Esperar al Fuenlabrada ha sido la medida más justa", aseguró.



Sobre la posibilidad de una Liga de 24 -con Depor y Numancia- o 26 conjunto -también con Extremadura y Racing-, el entrenador pidió "cordura". "Por pedir pedimos todos, pero la cordura tiene que reinar. Solo se ha aplazado un partido. A nosotros nos dijeron que se iba a aplazar la jornada completa y lo aceptamos, y luego nos dijeron que solo nuestro partido, y lo aceptamos. Para el bien del fútbol, hay que acabar la competición. Nunca se finalizó una competición sin jugar las 42 jornadas. Tenemos que meter un poquito de cordura", solicitó.



También considera que la pandemia "ha sacado lo mejor y lo peor del ser humano", y lamentó las quejas del Elche, afectado directamente por el resultado que ocurra en Riazor para saber si juega el 'playoff'. "Creemos que tenemos todo el derecho de defender en el campo esa posición. Queremos que se equilibre un poquito la justicia deportiva. Solamente estamos pidiendo jugar ese partido y tener los mismos derechos que todos. Merecemos jugar ese partido para saber quién se merece jugar", señaló.



En otro orden de cosas, aseguró que "nadie ha parado" de prepararse en la plantilla. "Entre todos nos hemos dado energía, sobre todo la afición, un generador de ilusión. Ahora que estamos de pie, tenemos que luchar por ello. Este partido es el partido de la ilusión, de remontar la salud", apuntó. "Hoy hemos hecho test. Si podemos remontar alguno de los positivos, estarán a disposición. Con los jugadores que tenemos y parte del filial, estamos en condiciones de competir", prosiguió.



Por último, Sandoval recalcó que están "orgullosos" del comportamiento de su afición. "A tanta distancia nos llegaba su ánimo, sus cánticos, no podíamos caer. Cuando luchas por algo es porque tienes a alguien detrás. No dudaban de nosotros, no como otros, ni de nuestra honorabilidad. Este equipo se ha levantado en los peores momentos", concluyó.