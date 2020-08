Fútbol.- La UD Almería avisa que su "paciencia tiene límites" y pide una "solución final, coherente y rápida"

21/03/2020 Los jugadores de la UD Almería celebran un gol. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA EUROPA ALMERÍA ESPAÑA DEPORTES LaLiga



La UD Almería admitió este lunes "su gran preocupación e insatisfacción" con todo lo que está sucediendo con el 'caso Fuenlabrada' y que tiene bloqueado el 'playoff' de ascenso que debe disputar, avisando que "la paciencia tiene límites" y demandando una solución "final, coherente y rápida" porque está sufriendo "infinitos problemas adicionales".



"La UD Almería SAD, a través de su Consejo de Administración, expresa su gran preocupación e insatisfacción con la situación actual de LaLiga SmartBank, que nos está causando infinitos problemas adicionales, no sólo en la gestión del escenario actual, sino también en la planificación de nuestro futuro", subrayó el club andaluz en un comunicado.



En este sentido, el equipo rojiblanco remarcó que se siente "perjudicado gravemente, al estar ya en una desventaja competitiva en relación con los otros clubs, poniendo en peligro de inmediato la idoneidad de la competencia para la temporada 2020/2021".



El Almería aseveró que han hecho "todo" lo que está en sus "manos, en estricta colaboración con la LaLiga, RFEF, AFE y CSD" y que han cumplido con todas sus "obligaciones, protocolos, otros deberes e incluso el papel social", pero que "la paciencia tiene límites" y que se ha llegado "a un punto crítico, donde las decisiones no pueden posponerse".



"Es urgente que las entidades competentes presenten una solución final para que la competición pueda terminar, en el campo, jugando, como siempre hemos defendido, y como deberían defender también los que aman el fútbol para así cuidar su integridad", recalcó el club almeriense, que pidió, "sobre todo, respetar la imagen de la competición, a los aficionados, los operadores televisivos y todos los 'stake holders' que hacen de LaLiga la mejor del mundo".



"Tenemos la obligación de defender la industria como un todo. Lo que está sucediendo no dignifica de ninguna manera la imagen de LaLiga española ante el mundo y cuanto más tiempo pase sin una solución coherente y rápida, peor será. Las pérdidas serán incalculables", advirtió el Almería.



Pese a todo, el equipo andaluz sigue "confiando en la capacidad de resolución de LaLiga, RFEF y CSD", aunque insiste en que se definan "de una vez por todas las fechas de los partidos, para que puedan aliviar las pérdidas que ya son enormes" y se pueda "normalizar el curso del fútbol español".