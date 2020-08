21/07/2020 Fútbol.- El Espanyol pide que no haya descensos tampoco en LaLiga Santander. El RCD Espanyol emitió este lunes un comunicado solicitando que no haya tampoco descensos en LaLiga Santander porque en la situación excepcional que está viviendo con la pandemia del coronavirus significa penalizar "doblemente a los más damnificados" después de que en "este final" de liga no se haya competido "en las mismas condiciones de igualdad que antes de la suspensión". DEPORTES RCD ESPANYOL



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El RCD Espanyol emitió este lunes un comunicado solicitando que no haya tampoco descensos en LaLiga Santander porque en la situación excepcional que está viviendo con la pandemia del coronavirus significa penalizar "doblemente a los más damnificados" después de que en "este final" de liga no se haya competido "en las mismas condiciones de igualdad que antes de la suspensión".



"Teniendo en cuenta todos los condicionantes que se han dado desde el retorno a la competición y ante los hechos acontecidos en los últimos días en los que varios clubs han elevado su voz por la injusticia y la falta de soluciones que se están produciendo, el RCD Espanyol defiende la eliminación de los descensos esta temporada en las competiciones tuteladas por LaLiga, tal y como ha sucedido en todas aquellas organizadas por la RFEF", aseguró en un comunicado el Espanyol, que terminó colista de Primera.



El conjunto catalán recalcó que le parece "comprensible que se premie directamente una serie de situaciones" como la de proclamar un campeón y las clasificaciones para competiciones europeas, pero que le resultaba "del todo inasumible que se castigue o penalice doblemente a los más damnificados".



En este sentido, aunque la competición en Primera División "se ha completado", considera que "las situaciones acontecidas son irremediablemente injustas en lo que se refiere al aspecto deportivo, ya que en este final de liga no se ha competido en las mismas condiciones de igualdad que antes de la suspensión".



Así, el Espanyol recordó que se decidió reanudar la competición "para salvar, al menos, gran parte de los ingresos de televisión y evitar así una situación económica extrema, que hubiera provocado la quiebra del sector y la pérdida de muchos puestos de trabajo" y que el 'Pacto de Viana' fue "un ejemplo de solidaridad y unión" entre los clubs, pero que ahora "han aparecido circunstancias que han impedido que la liga se haya desarrollado en igualdad de condiciones para todos los participantes".



Y a modo de ejemplos, la entidad 'perica' se refiere a la última jornada de LaLiga SmartBank no se disputó "de manera unificada" por la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada, "lo que ha provocado una situación sin una fácil solución porque puede afectar a terceros equipos", o al hecho de jugar a puerta cerrada que ha supuesto "un gran perjuicio para todos los clubs", aunque opina que "mucho más notable" en su caso porque tenían que jugar "contra cinco rivales directos en la lucha por la permanencia".



Del mismo modo, no olvida que tanto el Valencia como ellos se han "esforzado por competir con normalidad" pese a que ambos se vieron afectados por casos positivos por coronavirus "con las consiguientes afectaciones que deja la enfermedad durante muchas semanas".



Por otro lado, el Espanyol avisa que el "impacto económico" por culpa de la pandemia se extenderá a la próxima campaña. "Si a ello se le suma el efecto económico que implica un descenso, el castigo acumulado es devastador e injusto para los afectados", aseveró.



"La posible pérdida de ingresos que implicaría una decisión de esta envergadura puede compensarse con la ayuda de todos con diferentes fórmulas que evitarían el perjuicio económico de los participantes implicados; una de las máximas preocupaciones y argumentos que ha esgrimido, hasta ahora, la patronal", sentenció el conjunto catalán.