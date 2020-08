Fútbol.- El Elche se opone al Deportivo-Fuenlabrada y pide a LaLiga que aclare la clasificación para el 'playoff'

01/08/2020 Elche CF DEPORTES ELCHE CF



"Somos los mayores perjudicados"



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Elche CF ha mostrado su oposición a la disputa del aplazado Deportivo-Fuenlabrada de la última jornada de LaLiga SmartBank y ha pedido a LaLiga que aclare si este tendrá consecuencias en la clasificación para el 'playoff', que el club ilicitano entiende que le fue otorgada de manera "oficial" a finales de julio.



"Tras la resolución de hoy del Comité de Competición, queremos dejar claro que nos oponemos a la programación del partido R.C. Deportivo - C.F. Fuenlabrada porque, como ya dijimos, el aplazamiento del 20 de julio no pudo válidamente estar fundado en una causa de fuerza mayor. Por tanto, dado que somos los mayores perjudicados, vamos a mantener las alegaciones y analizaremos las responsabilidades individuales de los dirigentes que han intervenido en estas decisiones", señaló el comunicado.



Este lunes, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió que el partido se jugase este miércoles 5 de agosto, aunque el organismo recordó que sigue habiendo "un procedimiento extraordinario" contra el club madrileño que podría derivar en algún tipo de sanción que altere cualquier resultado que se dé.



El encuentro, correspondiente a la última jornada de LaLiga SmartBank, se suspendió el pasado 20 de julio por la aparición de varios casos positivos de coronavirus en la expedición del equipo fuenlabreño que viajó a A Coruña para un choque en el que se jugaba estar en el 'playoff' de ascenso, mientras que su rival buscaba eludir el descenso a Segunda B.



Precisamente, el Elche reitera que la disputa del choque "de ninguna forma altera el curso del expediente en trámite", a efectos de determinar los incumplimientos y las responsabilidades por alteración del orden deportivo, la imposibilidad de la disputa y la incomparecencia del Fuenlabrada.



Además, la entidad ilicitana muestra su preocupación por una posible incomparecencia del conjunto coruñés, ya descendido matemáticamente. "La programación de un partido a sabiendas de que con mucha probabilidad uno de los equipos no se presentará a su disputa es a todas luces improcedente y, que habiéndose alterado esencialmente y por hechos graves relacionados con el CF Fuenlabrada la integridad de la competición, este intento fallido, tardío y absurdo de reestablecerla no hace más que profundizar el daño al fútbol español", advirtió.



Por último, el club recordó que LaLiga le dio "por clasificado de forma oficial" para el 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander el pasado 26 de julio, y que esta circunstancia "no puede luego ser desconocida" solicitando que se programe el partido "sin ninguna otra aclaración". "Por todo ello, solicitamos a LaLiga que se pronuncie oficialmente en relación con la clasificación del Elche para disputar el 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander", concluyó.