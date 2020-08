Fútbol.-El Comité de Competición decide que el Deportivo-Fuenlabrada se juegue este miércoles 5

22/09/2019 Los jugadores del CF Fuenlabrada celebran un gol. DEPORTES LALIGA



(Amplía tras resolución de Competición)



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido que el partido entre el Deportivo de La Coruña y el CF Fuenlabrada se juegue este miércoles 5 de agosto, aunque el organismo recordó que sigue habiendo "un procedimiento extraordinario" contra el club madrileño que podría derivar en algún tipo de sanción que altere cualquier resultado que se dé.



El encuentro, correspondiente a la última jornada de LaLiga SmartBank, se suspendió el pasado 20 de julio por la aparición de varios casos positivos de coronavirus en la expedición del equipo fuenlabreño que viajó a A Coruña para un choque en el que se jugaba estar en el 'playoff' de ascenso, mientras que su rival buscaba eludir el descenso a la Segunda B.



De todos modos, según indicó la RFEF, esta resolución de Competición recuerda que "en la actualidad se está instruyendo un procedimiento extraordinario contra el CF Fuenlabrada, del que podría derivarse potencialmente (y sin que ello implique predeterminación alguna y en ningún sentido la resolución del procedimiento) una sanción que podría, incluso, alterar el resultado" de este partido.



Además, el organismo puntualizó que le "corresponde exclusivamente" el fijar una fecha para ese partido, pero que no es "de su competencia ni de su responsabilidad, verificar si se cumplen o no las condiciones sanitarias y competicionales a este efecto", algo que deben de ratificar los correspondientes "órganos competentes".



Para este dictamen, al que tuvo acceso Europa Press y resuelto por dos votos a favor y la abstención de Carmen Pérez, presidenta del comité, Competición tuvo en cuenta un informe con fecha del pasado sábado de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación.



Igualmente, aclaró que el CF Fuenlabrada se mostró "de acuerdo" con la fecha propuesta, mientras que el Deportivo manifestó "su oposición", por lo que está por ver si el equipo gallego se presentará o no al partido después de sopesar esa posibilidad y además llevar varios días sin ni siquiera entrenar.



"Desde el club consideramos que se ha hecho justicia al poder terminar sobre el campo la competición, algo que haremos con la mayor ilusión", celebraron desde el conjunto fuenlabreño.