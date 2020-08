Fútbol.- Eden Hazard confiesa que le habría gustado marcar la volea de Zidane en la final ante el Leverkusen

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El centrocampista belga del Real Madrid, Eden Hazard, se muestra feliz por la vuelta de la Liga de Campeones y confiesa que de todos los goles que se han marcado en el torneo le habría gustado marcar el de Zinédine Zidane en la final de 2002 ante el Bayer Leverkusen.



"Eso es fácil. El de Zinédine Zidane en la final de la 'Champions League' contra el Leverkusen en 2002. Volea con la izquierda, a la escuadra, adiós", señaló Hazard en una entrevista publicada este lunes por la UEFA.



En una conversación centrada en los goles, el de La Louvière también reconoce que la chilena de Cristiano Ronaldo ante la Juventus en 2018 es el que más le ha gustado. "Estaba frente a la televisión, y me dije: "¡Vaya, qué gol!", apuntó, sin olvidar tampoco la acción similar de Gareth Bale en la final de meses después ante el Liverpool.



A nivel personal, recuerda especialmente el primero que marcó en la competición europea durante un 0-3 del Chelsea ante el Schalke. "El primero es siempre especial. Podría y debería haber pasado el balón a Fernando Torres, pero lo hice yo mismo, así que tuve suerte de que el balón entrara, por eso es mi favorito. Creo que él (Torres) estaba esperando completar su 'hat-trick', así que fue mi culpa... Lo siento, Fernando", rememoró entre risas.



De todos modos, prefiere asistir a un compañero que marcar porque "la sensación es la misma cuando ves el balón en la red". "En mi mente, no sólo pienso en marcar goles. Algunos jugadores ahora sólo piensan en marcar goles, pero yo soy más bien el tipo de jugador que puede crear cosas y por eso me gusta decir que soy más un asistente que una máquina de hacer goles", comentó.



"Prefiero dar asistencias, pero también me gusta la sensación que proporciona el hecho de marcar un bonito gol, un gol de última hora, y ganar el partido al final", añadió Hazard al respecto.



Finalmente, celebra la vuelta de la Champions esta semana. "No puedo creerlo. Creo que el mundo, la gente, necesita ver fútbol porque te da felicidad, por eso todos amamos el fútbol. Creo que ya han pasado meses sin la 'Champions' y sin partidos de este nivel, y la gente sólo quiere ver esto", sentenció.