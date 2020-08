España.- La llegada de turistas extranjeros a España cae un 97,7% en junio por el cierre de fronteras

28/07/2020 Bañistas en la playa en Barcelona, Catalunya (España), a 28 de julio de 2020. Los rebrotes de las últimas semanas y las restricciones impuestas por países como Reino Unido a los turistas que vienen de España o las recomendaciones de Bélgica, Francia y Alemania de no viajar a Cataluña hacen que el sector del turismo en la región pueda sufrir un nuevo parón tras la reactivación que tuvo con la reapertura de las fronteras después del fin del estado de alarma. ECONOMIA Europa Press



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La llegada de turistas extranjeros a España cayó un 97,7% en junio como consecuencia de la declaración del estado de alarma, vigente hasta el 21 de junio, que estableció el cierre de fronteras para evitar la propagación del coronavirus, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Como consecuencia, durante el mes de mayo y abril, el número de visitantes internacionales con destino España por motivo turístico en todas las vías de acceso, fue cero.



En concreto, durante el sexto mes del año, que se vio afectado por el estado de alarma durante tres semanas, España recibió un total de 204.926 turistas internacionales, lo que supuso un descenso del 97,7% respecto al mismo mes de 2019.



Francia fue el principal país de residencia, con 64.895 turistas, lo que representa el 31,7% del total y un descenso del 93,2% respecto al pasado pasado. Alemania y Países Bajos fueron los siguientes países con más turistas que visitan España. Alemania aportó 33.740 (-97,4%) y Países Bajos 12.321 (-96,9%).



En los seis primeros meses de 2020 el número de turistas que visitaron España disminuye un 71,7% y roza los 10,8 millones.



REINO UNIDO CAE UN 75,5%.



Reino Unido continúa siendo el principal mercado emisor (por encima de 2 millones de turistas y un descenso del 75,5% respecto a los seis primeros meses de 2019), Francia (con más de 1,4 millones, y una bajada del 69,8%) y Alemania (con más de 1,3 millones de turistas, un 74,7% menos).



Cataluña es el primer destino principal de los turistas en junio, con el 37,4% del total. Le siguen la Comunidad Valenciana (15,4%) y las Islas Baleares (13,8%).



A Cataluña llegan 76.634 turistas, un 96,5% menos que en junio del año pasado. El principal país de residencia de los turistas de esta comunidad es Francia (con el 47,1% del total). El número de turistas que visitaron la Comunidad Valenciana disminuye un 96,6% y se sitúa en 31.487. El 30,6% procede de Francia.



La tercera comunidad de destino principal por número de turistas es Illes Balears, con 28.382 turistas y una disminución anual del 98,6%. Alemania es el principal país de origen (con el 69,3% del total), seguido de Italia (7,5%).



En el resto de comunidades el número de turistas desciende un 97,1% en la Comunidad de Madrid, un 98,9% en Andalucía y un 99,8% en Canarias.



La carretera es la vía que sirve de entrada al mayor número de turistas en junio, con 136.676, lo que supone un descenso anual del 87,8%. Por aeropuerto llegan un 99,1% menos de turistas y por puerto un 97,9% menos. Por ferrocarril el flujo de turistas es nulo.



El número de turistas que utilizaron el alojamiento de mercado como modo principal en junio disminuye un 98,1% en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero baja un 98,3% y la vivienda en alquiler desciende un 97,9%.



Por su parte, el alojamiento de no mercado disminuye un 95,6%. Los turistas alojados en vivienda de familiares o amigos bajan un 96,3% y los hospedados en vivienda en propiedad un 94,2%.



El ocio, recreo y vacaciones es el motivo principal del viaje a España para 166.651 turistas en junio, (-97,9%). Por negocios, motivos profesionales llegan 15.950 (un 97,3% menos) y por otros motivos 22.325 (un 94,8% menos).



La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas en junio es la de cuatro a siete noches, con 76.529 turistas y una disminución anual del 98,2%.



En junio 188.750 turistas viajan sin paquete turístico, lo que supone un descenso anual del 96,9%. Con paquete turístico llegan 16.177, un 99,4% menos



GASTO MEDIO DE 651 EUROS POR TURISTA.



Esta menor afluencia de turistas tuvo su reflejo en el gasto: los turistas extranjeros que visitaron España en junio gastaron 133 millones de euros, un 98,6% menos que en el mismo mes de 2019.



El gasto medio por turista se situó en 651 euros, con un descenso anual del 40,6%, al tiempo que el gasto medio diario bajó un 30,4%, hasta los 114 euros.



La duración media de los viajes de los turistas internacionales es de 5,7 días, lo que supone un descenso de un día respecto a la media de junio de 2019.



Durante los seis primeros meses de 2020 el gasto total de los turistas internacionales baja un 70,6% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 11.840 millones de euros.



Los principales países emisores por nivel de gasto en junio fueron Francia (con el 22,5% del total) y Alemania (22,3%). El gasto de los turistas residentes en Francia disminuye un 95,5% en tasa anual y el de los turistas procedentes de Alemania un 97,7%



Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en junio son Cataluña (con el 29,1% del total), Islas Baleares (20,6%) y la Comunidad Valenciana (13,9%). El gasto de los turistas disminuye un 98,5% en tasa anual en Cataluña, un 98,7% en las Islas Baleares y un 98% en la Comunidad Valenciana



El gasto en actividades es la principal partida en junio, con un 19,9% del total del gasto y un descenso del 98,6% respecto al mismo mes de 2019. La siguiente partida es el gasto en manutención, con un 19,7% del total y una disminución del 98,1%.



El 48,4% del gasto total en junio lo realizan turistas que pernoctan en alojamientos hoteleros, con un descenso anual del 99%. Por su parte, el gasto en alojamientos de no mercado se reduce un 97,4%.



El gasto de los turistas que no viajan con paquete turístico (que representa el 88,3% del total) baja un 98,2% en tasa anual. El de los que contratan paquete turístico se reduce un 99,5%. En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitan España por ocio generan el 81% del gasto total (con un desembolso un 98,7% menor al de 2019).



Según los datos del INE, el número total de pernoctaciones realizadas por los turistas internacionales en hoteles, apartamentos, vivienda propia, vivienda de familiares o amigos, vivienda alquilada supera los 1,1 millones, con una bajada del 98%.



Cataluña es la comunidad con más pernoctaciones (con 375.681, un 96,8% menos que en 2019). Le siguen la Comunidad Valenciana (con 246.944 pernoctaciones y un descenso del 97,1%) e Islas Baleares (con 221.606, un 98,4% menos).