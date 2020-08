El nuevo puente de Génova se inaugura dos años después del derrumbe

Pruebas estáticas de la estructura en el nuevo puente de Génova, Italia, el pasado 19 de julio. EFE / LUCA ZENNARO/Archivo

Roma, 3 ago (EFE).- El puente de la autopista que atraviesa la ciudad de Génova, que se desplomó causando 43 muertos hace dos años, se inaugura este lunes después de haberse reconstruido en un tiempo récord, con un acto al que asistirán las principales autoridades italianas pero no los familiares de las víctimas.

El 14 de agosto de 2018, una parte del puente de la autopista A10 que atraviesa la ciudad de Génova se derrumbaba y causaba la muerte de 43 personas, entre ellas cuatro niños, y casi otras 600 tuvieron que abandonar sus casas situadas en los aledaños e incluso bajo el puente, a las que nunca volverán.

Con la inauguración del puente, diseñado por Renzo Piano, Génova cierra una de sus heridas que, además de las víctimas y los desalojados, causó importantes daños económicos al quedarse la ciudad sin una de sus arterias de comunicación más importantes.

En un país donde aún esperan que se reconstruyan sus localidades los habitantes de los últimos grandes terremotos, como el de L'Aquila en 2006 o el de Amatricce en 2016, la construcción del nuevo puente en menos de dos años ha sido calificada como "un milagro".

El nuevo viaducto se llamara "Puente Génova San Giorgio" y, como afirmó en las redes sociales el primer ministro, Giuseppe Conte, "es un símbolo de una nueva Italia que se levanta".

Para la construcción del puente, realizado por el consorcio PerGenova, formado por las empresas Fincantieri y Salini Impregilo, se han utilizado 17.400 toneladas de acero y se han necesitado hasta 19 ascensores para trabajar, incluidos tres especiales para colocar los tramos de 100 metros cada uno y llevarlos a más de 40 metros de altura.

Roberto Carpaneto, consejero delegado de RINA, la compañía encargada de gestionar tanto la demolición del viejo puente como la reconstrucción del nuevo, un genovés que ha seguido cada día de estas obras, explicó en una entrevista a EFE el "orgullo" de haberlo concluido en menos de dos años a pesar de las dificultades para su colocación e incluso la pandemia.

"Se cierran las heridas pero quedan cicatrices y nadie se va a olvidar de lo que ha sucedido. Para todos los ingenieros y trabajadores que han contribuido a esta obra -y han sido 1.150 personas- este no ha sido un proyecto normal", explicó.

Carpaneto señaló que hacer posible la demolición y reconstrucción de un nuevo puente ha sido posible porque se ha trabajado todos los días de la semana y las 24 horas, y solo se ha descansado el día de Navidad.

En estos dos años, añadió, "se ha retirado el viejo puente, que eran cerca de 180.000 toneladas de cemento y que se encontraba a 50 metros de altura, mientras que los pilones estaban a 92 metros, y después se ha realizado la construcción del nuevo, que efectivamente comenzó el 15 de abril de 2019".

Afirmó que el puente de Génova es un ejemplo de que "si se quiere se pueden hacer las cosas", pues "todas las sociedades y la administración pública han sido muy eficaces".

Aseguró que se ha trabajado sobre todo pensando en la necesidad de mitigar los problemas que causó la caída del puente, "pues cada día se ha calculado que la ciudad perdía entre 6 y 10 millones por no tener el puente".

En la tarde de este lunes, las máximas autoridades italianas, entre ellas Conte y el presidente de la Republica, Sergio Mattarella, asistirán a la inauguración, en una ceremonia sobria por respeto a la voluntad de los familiares de las 43 víctimas, que no asistirán.

Antes de la ceremonia, en la sede de la delegación de Gobierno de Génova, el presidente de la República se reunirá con los familiares de las víctimas en privado.

Tras el derrumbe, la Fiscalía de Génova abrió una investigación a unas 70 personas, entre ellas directivos de Autostrade, la gestora de la autopista y que se tenía que encargar del mantenimiento del puente.