El Nacional de Venezuela cumple 77 años como "periódico de la supervivencia"

Vista de maquinas rotativas donde se imprime el diario El Nacional, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 3 ago (EFE).- El diario El Nacional, de Venezuela, celebra este lunes su 77 aniversario bajo el acoso judicial que amenaza con la expropiación, migrado a digital ante la falta de papel y con amenazas constantes del chavismo, por lo que se considera "el periódico de la supervivencia".

"Es el periódico de la supervivencia, (en) parte porque nosotros decimos que queremos ser el reflejo de la Venezuela que queremos y queremos de alguna manera ser optimistas, que sí se puede. Si me dices que no, yo busco la manera de decirte que sí, porque yo puedo informar", explica a Efe el gerente general, Jorge Makriniotis.

Sin embargo, a las difíciles condiciones se suman las dificultades propias de un país inmerso desde hace años en una dura crisis económica y de servicios. Pero, frente a esas circunstancias, el directivo de El Nacional opta por la ironía.

"Normalmente uno dice, 'qué tristeza', pero en este momento hay que agradecer, ya que la presión constate de una expropiación, el acoso, la demanda, la instigación al odio que nos tiene (el chavismo) nos venía preparando un buen tiempo para trabajar remoto y de una manera clandestina", sostiene.

Por eso, "desde hace un buen tiempo", la labor del diario se realiza de forma descentralizada, "muy organizada y sin una presencia física a nivel de oficina".

"Gracias a todas esas amenazas nos prepararon para poder tomar esta cuarentena sin mayor cambio, lo que nos ha permitido mejorar los procesos que ya veníamos haciendo. Entonces les tengo que dar las gracias (al chavismo)", asegura Makriniotis.

El Nacional fue fundado en 1943 por Miguel Otero Silva y Henrique Otero Vizcarrondo, dejó de circular en papel en diciembre de 2018 por la crisis que llevó a la escasez de papel y "el acoso gubernamental". Hoy su edición digital recibe mas de 24 millones de visitas mensuales.

Por todo ello, su gerente considera que van un paso "forzado" por delante porque han conseguido "la transformación digital, salir del impreso al digital" y mantenerse en pie, además de "migrar contenidos, unificar redacciones, crecer en historia nacional e internacional" y "brincar la censura".

Eso sí, matiza que el histórico de visitas era "muchísimo mayor" pero hoy el "mayor enemigo" de El Nacional "son los servicios", ya que en muchos estados del país no tienen energía o internet de forma constante y eso dificulta el acceso al diario.