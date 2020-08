El entrenador de los Eagles da positivo al la COVID-19

En la imagen un registro entrenador en jefe de los Eagles de Filadelfia, Doug Pederson, quien dio positivo al nuevo coronavirus, según fuentes de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). EFE/Tannen Maury/Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 2 ago (EFE).- El entrenador en jefe de los Eagles de Filadelfia, Doug Pederson, dio positivo al coronavirus, según fuentes de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Pederson, de 52 años, convocó a una reunión de equipo no programada previamente el domingo por la noche para compartir las noticias con sus jugadores.

El entrenador lo hizo después de recibir un segundo resultado positivo de la prueba que confirma el diagnóstico.

Las mismas fuentes indican que Pederson es asintomático y se siente bien.

Otro miembro del personal que había estado en contacto cercano con Pederson fue enviado a casa.

Pederson, quien se cree que contrajo COVID-19 fuera de las instalaciones de capacitación del equipo, necesita ponerse en cuarentena y tener múltiples pruebas negativas antes de regresar al trabajo.

Pederson es el segundo entrenador en jefe de la NFL que ha contraído el coronavirus, pero es el primero en hacerlo en pretemporada, lo cual adquiere un significado diferente.

En marzo, el entrenador en jefe de los Saints de Nueva Orleans, Sean Payton, reveló que había dado positivo.

Durante una videoconferencia con reporteros a principios de semana, Pederson dijo que se sentía "extremadamente seguro" al reingresar al ambiente de trabajo.

Dijo que "esta es nuestra burbuja aquí en NovaCare. No puedo controlarlo todo, no podemos controlarlo todo", señaló Pederson.

El entrenador en jefe de los Eagles agregó que "Probablemente habrá algunas cosas que aparecerán en el futuro, pero en este momento me siento extremadamente seguro y este es un gran ambiente para que nuestros jugadores tengan éxito".

Pederson está entrando en su quinta temporada dirigiendo a los Eagles, una posición destacada al ganar el Super Bowl después de la temporada 2017.

Suma marca de 38-26 en cuatro temporadas, y ha llegado a la postemporada en los últimos tres años.