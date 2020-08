El Ejército Israel mata a 4 sospechosos de colocar explosivos en una valla con Siria

EFE/EPA/ATEF SAFADI

Jerusalén, 3 ago (EFE).-El Ejército israelí mató esta medianoche a cuatro sospechosos de colocar explosivos junto a la valla de seguridad entre Israel y Siria, en los Altos del Golán ocupados, informó este lunes un portavoz militar que calificó al grupo de "escuadrón terrorista", cuya identidad no ha podido confirmar.

El Ejército israelí difundió hoy el vídeo en el que se ve que cuatro personas merodean junto a la línea púrpura, que separa Siria del territorio controlado por Israel, y abrió fuego "desde tierra y aire", explicó el portavoz militar Jonathan Conricus.

Conricus no pudo confirmar que pertenecieran a la milicia libanesa chií Hizbulá o a grupos pro iraníes, que operan en Siria junto al presidente sirio Bachar Al Asad, pero aseguró que habían subido la alerta durante los últimos días por "movimientos" en el área.

Además, Israel había reforzado su presencia en el cercano linde con Líbano, donde la semana pasada se registró un intento de infiltración de Hizbulá, según denunció el Ejército israelí, que llevó a un cruce de fuego sin causar víctimas.

El portavoz militar detalló que el Ejército identificó a los sospechosos sobre las 18.00 GMT del domingo y más tarde a las 21.00 GMT, cuando tropas y aviación abrieron fuego.

"Hace poco, tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel frustraron un intento de colocar artefactos explosivos improvisados cerca de la Línea Alpha", informó de madrugada el Ejército en un comunicado.

"El Comando Norte mantiene una preparación elevada para varios escenarios. El Ejército considera al régimen sirio responsable de todos lo que ocurra en tierra siria y no tolerará ninguna violación de la soberanía israelí", añadió la nota.

El portavoz militar dijo esta mañana que continúan en alerta, aunque sin restricciones de seguridad específicas para los residentes en las poblaciones del Golán cercanas a la verja de seguridad.