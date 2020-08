El Congreso salvadoreño ratifica préstamo tras recibir una prórroga del BID

Vista del Congreso, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 2 ago (EFE).- El Congreso de El Salvador ratificó este domingo un préstamo por 250 millones de dólares para atender los efectos de la pandemia del COVID-19 tras recibir una prórroga del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dado su plazo venció el viernes.

El préstamo, cuya asignación debe ser votada en una nueva sesión para que pueda utilizarse, forma parte de los 2.000 millones que el órgano Legislativo autorizó al Gobierno de Nayib Bukele en marzo y fue ratificado con 59 votos del oficialismo y de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

Votaron en contra el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC, derecha).

Los legisladores del FMLN y PDC respaldaron su oposición por la supuesta falta de transparencia en el uso de los fondos asignados hasta el momento, entre ellos 23 millones del Ministerio de Agricultura (MAG), cuyo titular no se ha presentado a los llamados hechos por una comisión.

De los 250 millones de dólares, se destinarán 75 millones para las alcaldías, 40 millones para el MAG, 30 millones para un hospital exclusivo para la atención de pacientes con COVID-19, 18 millones para la reconstrucción de la economía, 20 millones para un fondo de emergencia y 12 millones para el pago de pensiones a los veteranos de guerra.

Además, un total de 55 millones de dólares se utilizarán como contrapartida para los fondos donados por Estados Unidos con el proyecto Fondo del Milenio (Fomilenio II), que totaliza 277 millones.

"Agradezco a los diputados la ratificación del préstamo de BID. Pero es importante que el pueblo salvadoreño sepa que este dinero no puede utilizarse hasta que la Asamblea Legislativa lo asigne al presupuesto", publicó Bukele en sus redes sociales.

Además, pidió a los legisladores avanzar a la asignación de los recursos y "no quedar, de nuevo, en un paso intermedio", dado que "el Gobierno no podrá tocar un centavo del préstamo" si no se aprueba la asignación.

El sábado, el mandatario dio por perdido el préstamo tras el vencimiento del plazo para su ratificación, pero el BID reconsideró la situación y otorgó un plazo extraordinario, según explicó a los diputados en una reunión previa a la ratificación el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

El presidente del Congreso, Mario Ponce, recalcó que el BID hizo una "deferencia excepcional para tratar de ayudar a El Salvador" para que pueda "resolver los problemas" financieros.

La asignación de cinco millones de dólares para la Alcaldía de la capital, solicitados Arena, fue el punto de quiebre en las negociaciones del viernes.

San Salvador es el epicentro de los contagios en El Salvador con el 13,3 % de los enfermos confirmados y presta a otras localidades su cementerio público para las inhumaciones de casos sospechosos y positivos.

En la negociación de este domingo no se incluyó ese punto, por lo que no se asignaron esos recursos.

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador prevé una caída de hasta el 8,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, baja que se podría acentuar por rebrotes locales o internacionales de los contagios.

Además, el Gobierno salvadoreño espera perder al cierre de 2020 unos 990 millones de dólares en impuestos por los efectos de la pandemia.

El Salvador totaliza 17.448 casos confirmados de COVID-19, de los que 493 se encuentran en estado crítico y 467 perdieron la vida.