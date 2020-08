El colombiano Pabón y el arquero González violan el aislamiento y no jugarán con Monterrey ante León

En la imagen un regitro del centrocampista colombiano de los Rayados de Monterrey, Dorlan Pabón (c). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 2 ago (EFE).- Los Rayados del Monterrey informaron este domingo que el colombiano Dorlan Pabón y el guardameta Hugo González violaron el aislamiento por la COVID-19 y no jugarán el lunes ante el León en el torneo Apertura mexicano.

"Se platicó con Hugo González y Dorlan Pabón para aclarar la situación y se decidió que no viajaran a León para el partido; los dos integrantes permanecerán en aislamiento y serán sometidos a pruebas de COVID-19", explicó el equipo.

Este domingo, una conductora de televisión compartió en redes sociales fotos de la fiesta por los 30 años de vida de González, en la que también estuvo, además de Pabón, el defensa Diego Reyes, quien pertenece a los Tigres UANL.

"Ni empiecen... fui a darle su regalo de cumpleaños a mi compadre Hugo y me fui porque hoy tuvimos entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar. ¡Buen domingo y bendiciones!", fue la versión que Reyes compartió en redes sociales.

Las instantáneas mostraron que a la celebración acudió un grupo musical para amenizar el festejo, a pesar que México pasa una de los peores momentos de la pandemia al acumular 434.193 casos de COVID-19 y 47.472 defunciones.

González reforzó al Monterrey para este Apertura 2020 para sustituir al argentino Marcelo Barovero; el mexicano regresó de un préstamo de dos años en el Necaxa.

La llegada de González levantó críticas por parte de la afición de los Rayados, debido a que en su primera etapa cometió errores en duelos decisivos.

Tanto González como Pabón formaron parte del once inicial del argentino Antonio Mohamed en la victoria de la primera jornada del Apertura ante el Toluca por un marcador de 3-1.

Ante el León, los reportes indicaban que saldrían como titulares. En el comunicado de Rayados no se mencionó si serán sancionados de forma interna y la Liga Mx aún no ha emitido una postura.

El fútbol mexicano ha sufrido en su reanudación, debido a que algunos juegos tuvieron que cambiar su fecha original por esperar resultados de pruebas de COVID-19.

Pabón, González y Reyes no son los primeros futbolistas que se han saltado las recomendaciones sanitarias.

Antes de cancelarse el Clausura 2020, el portero del Tijuana Jonathan Orozco, quien en ese entonces pertenecía al Santos Laguna, también organizó una celebración de cumpleaños. Después anunció que dio positivo por la COVID-19.

Gerardo Arteaga, quien salió del Santos para fichar por el Genk de Bélgica la semana pasada, fue captado en unas carreras de autos clandestinas en mayo, en otra violación del confinamiento.