Estas tres enfermedades crónicas aumentan la severidad de la enfermedad provocada por el coronavirus y ponen en riesgo la vida del paciente en caso de contraer el SARS-CoV-2. EFE /Jorge Esquivel /Archivo

Lima, 3 ago (EFE).- El 85 % de los casi 20.000 fallecidos por COVID-19 en Perú padecía obesidad, el 43 % eran diabéticos y el 27 % hipertensos, según informó este lunes el Ministerio de Salud a partir de las actas de defunciones.

Estas tres enfermedades crónicas aumentan la severidad de la enfermedad provocada por el coronavirus y ponen en riesgo la vida del paciente en caso de contraer el SARS-CoV-2.

A partir de los datos extraídos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el equipo de Promoción de la Salud del Ministerio alertó que la obesidad aumenta el riesgo de muerte y complicaciones en pacientes de COVID-19.

La obesidad altera el sistema inmunológico y disminuye la función pulmonar al causar una mayor resistencia en las vías respiratorias y una dificultad para expandir los pulmones.

"Cuando los pacientes con obesidad necesitan ser ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), es un desafío mejorar sus niveles de saturación de oxígeno y ventilarlos", advirtieron los especialistas.

Hasta el domingo habían muerto más de 19.800 personas por COVID-19 en Perú, el séptimo país del mundo y el tercero de Latinoamérica con más casos confirmados al acumular más de 433.000 contagios.

MUERTES SOSPECHOSAS EN REVISIÓN

Sin embargo, la cifra de fallecidos puede llegar a unos 53.000 si se tiene en cuenta los registros del Sinadef, que refleja un exceso de 112 % de decesos entre marzo y julio respecto al mismo periodo de 2018 y 2019.

En ese sentido, el primer ministro Pedro Cateriano manifestó este lunes durante su discurso de investidura en el Congreso que están en revisión 27.253 fallecimientos calificados como sospechosos.

A un mes de haber levantado la cuarentena en 18 de las 25 regiones del país, Perú atraviesa su momento más crítico al tener casi 115.000 casos activos a nivel nacional, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, que ha repuntado después de que a principios de julio bajase hasta los 97.000 enfermos.

Los casos activos se han disparado especialmente en la última semana y con el viernes pasado como el día récord de nuevos contagios al registrar casi 7.500 en apenas 24 horas.

"PEQUEÑO REBROTE" PARA EL GOBIERNO

Pese a esa tendencia, Cateriano consideró que se trata de "un pequeño rebrote", lo que fue criticado por el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, quien consideró que el presidente del Consejo de Ministros minimizó la situación.

"Realmente es increíble cómo la curva se está dirigiendo hacia arriba no solo en Lima, sino en otras regiones", comentó Palacios sobre el reciente colapso de hospitales en regiones que hasta ahora parecían haber resistido el embate como es el caso de Cusco.

Por ello advirtió del riesgo de que todo el país tenga que volver al confinamiento absoluto si la cuarentena por provincias y regiones que se aplica ahora no va acompañada de otras medidas adicionales.

CONTRATARÁN MÉDICOS SIN TÍTULO

Palacios también mostró en la emisora RPP Noticias su disconformidad con un decreto de urgencia emitido este lunes por el Gobierno para que la sanidad pública pueda aumentar su plantilla de trabajadores durante esta emergencia con estudiantes que han terminado la carrera pero aún no están titulados.

"El decreto es apresurado y hasta innecesario. A inicios de la pandemia, el Colegio Médico activó la colegiatura virtual. Por esa vía hemos colegiado a 2.900 médicos y a 986 médicos especialistas en menos de 48 horas. Sin embargo ahora sale este decreto que nos regresa al año 76", lamentó.

En ese contexto ha surgido preocupación dentro de la opinión pública peruana sobre el eventual acceso que tendrá el Estado peruano para adquirir la vacuna una vez que se comience comercializar por alguno de los laboratorios que ya está en fase de pruebas con humanos.

NEGOCIACIONES PARA COMPRAR VACUNAS

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarry, indicó el domingo en el programa televisivo Cuarto Poder que el Gobierno está en negociaciones con varios laboratorios que llevan la delantera en el diseño y creación de una vacuna para la COVID-19.

El canciller peruano anticipó que entre agosto y septiembre esperan llegar a un acuerdo y anunciar los detalles del mismo, que de momento son confidenciales, pero no descartó que el pacto incluya eventualmente la realización de pruebas en voluntarios peruanos.

Chávarry aseveró que Perú resulta un país atractivo para las farmacéuticas de cara a hacer la última fase de pruebas de sus vacunas porque tiene una gran diversidad étnica donde el virus está ampliamente extendido.