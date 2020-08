EEUU.- Trump amenaza con tomar medidas legales contra el estado de Nevada por permitir el voto postal

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con tomar medidas legales contra el estado de Nevada, en el oeste del país, después de que las autoridades locales aprobaran una ley para permitir el voto postal de cara a las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre.



"En un golpe ilegal llevado a cabo por la noche, el gobernador de Nevada ha hecho imposible que los republicanos ganen en el estado. El servicio de correo postal jamás podrá gestionar el gran número de votos por correo sin una preparación previa", ha manifestado el magnate en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.



Así, ha arremetido contra el gobierno local y lo ha acusado de utilizar la pandemia de coronavirus para "robar el estado". "¡Nos veremos en los juzgados!", ha recalcado el mandatario.



La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, ha lamentado que los demócratas del estado de Nevada estén tratando de "hacerse con los comicios mediante una votación masiva por correo" y ha señalado que decenas de partidarios del presidente Trump han salido este mismo lunes a las calles de Nevada a protestar.



"Los demócratas quieren usar la pandemia para destruir la integridad electoral", ha manifestado, según informaciones de la cadena Fox News.



Trump tildó el domingo la decisión de las autoridades de Nevada de "indignante" y dijo que estas se toparían directamente con la Justicia. El Partido Demócrata ha defendido que la votación por correo no tiene por qué llevar a un fraude electoral y ha insistido en que hay pocos indicios de que esto se haya producido en el pasado.



Sin embargo, los republicanos consideran que este tipo de voto no se ha llevado nunca a cabo a gran escala y han matizado que hay una gran diferencia entre solicitar el voto y enviar el voto por correo a todos los electores registrados.



El fiscal general, William Barr, ha indicado que no existen pruebas de que terceros países puedan interferir y cambiar el curso de las presidenciales mediante votos falsos, pero ha afirmado que este riesgo puede existir.