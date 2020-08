EEUU.- Microsoft confirma su intención de comprar TikTok en EEUU después de hablar con Trump

13/11/2019 Aplicación de telefonía móvil 'Tik Tok' POLITICA INTERNACIONAL Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa



La compañía Microsoft ha confirmado este domingo su intención de comprar la aplicación de telefonía móvil TikTok en Estados Unidos después de que su director ejecutivo, Satya Nadella, haya mantenido una conversación con el presidente norteamericano, Donald Trump.



"Microsoft está preparada para continuar las discusiones para explorar la compra de TikTok en Estados Unidos", ha informado la compañía mediante un comunicado difundido a través de su 'blog'.



Según la compañía, entablará conversaciones con la empresa dueña de TikTok, ByteDance, "rápidamente" con el objetivo de que finalicen en "cuestión de semanas". Sobre la posible fecha, ha avanzado que las discusiones pueden estar completas "a más tardar el 15 de septiembre". Durante el proceso, Microsoft ha asegurado que "espera continuar su diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, incluso con el presidente".



Las discusiones con ByteDance se basarán en una notificación al Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos. En el comunicado, la compañía precisa que ambas han notificado su intención de explorar una propuesta preliminar que implicaría la compra de TikTok no sólo en Estados Unidos, sino también en Canadá, Australia y Nueva Zelanda.



La nueva estructura "se basaría en la experiencia que los usuarios de TikTok adoran actualmente, al tiempo que agrega protecciones de seguridad, privacidad y seguridad digital". Así, "el modelo operativo para el servicio se construiría para garantizar la transparencia a los usuarios, así como la adecuada supervisión de la seguridad por parte de los gobiernos de estos países", según el texto.



"Entre otras medidas, Microsoft se aseguraría de que todos los datos privados de los usuarios estadounidenses se transfieran y permanezcan en Estados Unidos", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que los datos que actualmente están almacenados fuera del país norteamericano se eliminarán después de ser transferidos.



En este sentido, Microsoft ha otorgado importancia a "atender las preocupaciones" de Trump y se ha comprometido a adquirir TikTok después de "una completa revisión de seguridad" y a proporcionar "los beneficios económicos adecuados a Estados Unidos, incluido el Tesoro".



"Microsoft aprecia la implicación personal de Trump y del Gobierno de Estados Unidos mientras continúa desarrollando protecciones de seguridad fuertes para el país", ha aseverado.



Por último, la compañía ha hecho hincapié en que, hasta el momento, las discusiones están en una fase "preliminar". Así, ha especificado que "no tiene intención" de "proporcionar más actualizaciones hasta que las discusiones no tengan un resultado final".



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha confirmado este mismo domingo que Trump está ultimando los preparativos para tomar una decisión sobre la posibilidad de restringir el uso de la aplicación por la sospecha de que estaría enviando información de sus usuarios al Gobierno chino.



El presidente ya anunció el viernes que prohibiría TikTok usando poderes económicos de emergencia o una orden ejecutiva, aunque no proporcionó más detalles al respecto.



Los críticos con la aplicación mostraban su recelo por si los datos que TikTok podría recolectar de los usuarios estadounidenses podrían acabar en manos del Gobierno chino, a pesar de que la compañía ha asegurado que almacena sus datos fuera de China y que se resistiría a cualquier intento de Pekín por apropiarse de la información.



Por su parte, expertos en ciberseguridad han señalado que el potencial riesgo para la seguridad nacional que representa la aplicación es, sobre todo, teórico y que no hay ninguna evidencia que sugiera que los datos de los usuarios de TikTok puedan estar comprometidos por la Inteligencia de China.