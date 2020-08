EEUU desplegará en rotaciones hasta 5.500 militares en Polonia

Estados Unidos desplegará en rotaciones hasta 5.500 militares en Polonia, en virtud de un acuerdo alcanzado con Varsovia, dijo el lunes el Pentágono, confirmando un anuncio del ministro de Defensa polaco.

Estados Unidos y Polonia han concluido sus negociaciones sobre un acuerdo de cooperación de defensa que define "el marco legal, la infraestructura y una distribución justa de la carga", dijo el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, en una declaración.

Este acuerdo "permitirá aumentar la presencia militar en alrededor de 1.000 personas por rotación", agregó, subrayando que estas tropas "se agregarán a los 4.500 soldados estadounidenses ya desplegados por rotaciones en Polonia".

Los soldados no estarán posicionados permanentemente y, por lo tanto, no estarán acompañados por sus familias, lo que habría implicado infraestructuras más completas, en particular en términos de salud y educación, y por lo tanto, empleos para las poblaciones locales.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) prometió a Rusia en 1997 no establecer bases permanentes en el antiguo bloque oriental.

Pero Estados Unidos considera que la anexión de Crimea por parte de Moscú y el continuo conflicto en Ucrania los han eximido de esta promesa.

El ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak, anunció el viernes que "al menos un millar de nuevos soldados" serían desplegados en Polonia.

Esper anunció la semana pasada la retirada de 11.900 soldados de Alemania, presentando el proyecto como estratégicamente necesario, aunque el presidente, Donald Trump, dijo estar listo para revertir la medida si Berlín aumentaba su contribución financiera a la OTAN.

