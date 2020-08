Detienen al peruano Ray Sandoval por conducir ebrio durante el toque de queda

En la imagen un registro del futbolista peruano Ray Sandoval, al actuar para el Morelia de México y actual delantero del Sporting Cristal de Perú. EFE/Luis Enrique Granados/Archivo

Lima, 2 ago (EFE).- El delantero del Sporting Cristal peruano Ray Sandoval fue detenido por conducir ebrio durante el toque de queda nocturno, provocar un accidente de tráfico y mantener una actitud violenta ante la Policía.

El exjugador del Monarcas Morelia mexicano quedó arrestado cerca de la medianoche del sábado después de chocar su vehículo tras haber dañado otro automóvil previamente.

Durante la detención, Sandoval tuvo que ser reducido por varios policías tras intentar agredir a una persona que se le acercó y le pateó levemente, según se aprecia en un corto vídeo difundido en redes sociales.

En el control de alcoholemia Sandoval arrojó una tasa de 1,73 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple de lo permitido, según informó el Canal N, que tuvo acceso al atestado policial.

Los hechos se produjeron en torno a las 23:00 hora local, cuando desde hacía una hora regía en Lima el toque de queda nocturno establecido por el Gobierno para restringir la circulación de personas frente a la propagación del coronavirus.

Horas antes el Sporting Cristal había perdido por 2-0 contra César Vallejo un partido amistoso disputado con miras a la reanudación la próxima semana de la liga peruana, que lleva suspendida desde mediados de marzo por la emergencia de la COVID-19.

Sandoval pasó la noche en la comisaría de la Policía Nacional en el distrito limeño de Lince y no fue puesto en libertad hasta pasada las 13:00 hora local del domingo, más de doce horas después del incidente.

El Sporting Cristal ratificó este domingo en un comunicado su "firme posición en no tolerar actos de disciplina y en exigir un comportamiento ejemplar".

El club celeste precisó que tomará las "medidas correspondientes" sobre el jugador cuando consiga recabar toda la información necesaria sobre los hechos.

Por su parte, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) advirtió que estará atenta a las posibles medidas que el Sporting Cristal pueda tomar contra Sandoval.

"No defendemos la indisciplina, defendemos el proceso que se tomará con el jugador. Tenemos que evaluar qué medida va a tomar el club Sporting Cristal en este caso", declaró el presidente de la Safap, Roberto Silva, a la emisora RPP Noticias.

Sandoval, de 25 años, volvió este año al Sporting Cristal, el equipo donde se formó, tras su infructuoso paso por el Monarcas Morelia, al que fue traspasado en 2018 desde el club celeste.