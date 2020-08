Cuba suma 24 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 2.670

Dos personas con tapabocas hacen compras en un mercado donde se lee un cartel del cuidado de la distancia social, el pasado 29 de julio del 20202, en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 3 ago (EFE).- Cuba sumó 24 nuevos contagios de la COVID-19, casi el doble de los del día anterior, por lo que acumula 2.670 personas diagnosticadas y 2.373 recuperadas desde los primeros casos confirmados en marzo pasado, según el informe actualizado este lunes por el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Los enfermos detectados ayer domingo a partir del estudio de 3.485 muestras son todos cubanos, 13 de ellos eran asintomáticos al aplicarle la prueba de diagnóstico, 16 eran contactos de casos confirmados con el coronavirus, 5 fueron importados y 3 no tienen determinada aún su fuente de infección.

De los 24 casos de hoy, diez fueron detectados en La Habana y nueve en la provincia de Artemisa, donde siete están relacionados con el foco registrado en su municipio Bauta.

Los otros cinco positivos son viajeros procedentes de Venezuela -residentes en las provincias Santiago de cuba y Pinar del Río- que fueron confirmados con la enfermedad durante la cuarentena obligatoria tras su llegada a la isla.

Una vez más, el director nacional de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, lamentó hoy que un porcentaje de la población de la isla no esté cumpliendo las medidas conocidas para evitar la propagación de la COVID-19, lo que a su juicio ha propiciado la aparición de recientes brotes.

También señaló que en las últimas dos semanas los casos de COVID-19 aumentan en todos los grupos de edad y, en particular, en el de 0 a 9 años, que comprende a los niños y jóvenes.

"Nos sentimos insatisfechos con el comportamiento y las negligencias", señaló el doctor Durán en su comparecencia televisiva y llamó a "cerrar filas" ante lo que ha generado un comportamiento desfavorable.

Explicó que en La Habana se realizan estudios masivos para detectar la COVID-19, a través de test rápidos y pruebas moleculares PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real, y la mayor cantidad de esos análisis se aplican en municipios donde existen eventos de trasmisión, focos de la enfermedad y una situación epidemiológica más compleja.

Durán recalcó que en el enfrentamiento a la pandemia "no se puede permitir ningún descuido" y dijo que por esa razón se están aplicando medidas para impedir un retroceso en el control de la pandemia logrado en el país.

La víspera estaban ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 508 pacientes, y otras 4.862 personas se siguen en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud.

De los 208 enfermos ingresados 207 presentan una evolución clínica sin complicaciones, mientras una paciente sigue en estado crítico -aunque estable- y desde hace 22 días no se registra ningún fallecimiento por la COVID-19 en la isla para una cifra que se mantiene en 87 decesos, detalló el balance del Minsap.

El doctor Durán comunicó que ayer se otorgaron 4 altas hospitalarias, un indicador que consideró desfavorable en comparación con las 24 nuevas infecciones reportadas en esa jornada.

Actualmente, La Habana y la provincia Mayabeque están en las fases 1 y 2 de la desescalada, respectivamente, mientras el resto del país caribeño se encuentra en la tercera y última etapa, que restablece a pleno rendimiento las actividades económicas y productivas, los servicios de salud y todos los trámites burocráticos, aunque el uso de la mascarilla en espacios públicos y cerrados sigue siendo obligatorio.